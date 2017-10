Vil samle fagskole-tilbudet øst i Agder

FAGSKOLE ELEKTRO: Eirik Vedå fra Bergen (nærmest) fortalte for et par år siden at siden en så stor del av studiet i Flekkefjord foregår på nett, så er det ideelt for han som har full jobb som elektroinstallatør i Bergen. Om en ny felles fagskole i Agder åpner for flere nettbaserte fagskoletilbud i Flekkefjord, er det foreløpig ingen signaler om. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto