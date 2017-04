Vil trekke fylkesmennene inn i objektsikring

Assisterende direktør: Per K. Brekke i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)Foto: ANITA ANDERSEN/ DSB FOTO: Anita Andersen DSBKJØP BILDE

Områdesjef Sten Rune Eie i Kvina heimevernsområde påpekte i forrige uke at det ikke finnes en oppdatert objektsikringsliste for Agder. DSB viser til at dette er sikkerhetsgradert informasjon.