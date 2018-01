Vurderer forbud mot sjødeponi

IMOT SJØDEPONI: Naturvernforbundet ber om at forslag om sjødeponi for Titania skrinlegges. Dyngajupet ligger her utenfor Jøssingfjord. Det ble slutt på deponering av gruveslam her i 1994, men det kan på nytt bli aktuelt som deponi. FOTO: Svein L vlandKJ?P BILDE