VANT: fra venstre: Terje Haugland, Kenneth Engedal, Tore Hansen og Rasoul Abdulzahar. (Bjørn Helge Dahle var ikke til stede under samlingen)

Ikke uventet ble Tore Hansen fra Feda årets dommer i Agder for 2016. Han var imidlertid ikke den eneste dommeren som fikk heder under vårkurset for NFF Agders dommere.