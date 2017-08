Nådde ikke målet

IKKE FORNØYD: Kristian Tjørnhom hadde forventet å løpe bedre enn 8.26,33 på 3000-meteren på Hamar. Han skal delta på to distanser i senior-NM, her gjennomfører den målbevisste kvindølen en god treningsøkt sammen med sin far Tore Tjørnhom. FOTO: ROY HARBAKK / ARKIVFOTOKJØP BILDE