Hagen mente han var den soleklare vinneren da han møtte tyske Benjamin Transfeld i bokseringen i kveld. Dommerne opplevde kampen annerledes, og til publikums store overraskelse, ble ingen av armene løftet i været. Dommerne dømte uavgjort.



28-åringen har gått 12 kamper. Han har vunnet ni og tapt to. Fredag kom hans første uavgjort. Alle kampene har gått i lett tungvekt. Flekkefjord-bokseren deltok i bare én kamp i fjor. Da ble det tap.



Hans tyske motstander Benjamin Transfeld fra Köln kom til Oslo Spektrum med fire seirer og tre tap på sine sju kamper.



En skuffet Alexander Hagen måtte konstatere at det ikke ble den kvelden han hadde sett for seg.



– Jeg har jobbet i tre måneder for dette. Jeg følte jeg bokset noe av det beste jeg har gjort. Dette er absurd! sa Hagen fra bokseringen foran Oslo Spektrum-publikummet.



Hagen var utrolig skuffet etter kampen. Han føler seg snytt, og sa han ville vurdere å klage resultatet inn.



– Selv tyskerens trener mente jeg var vinneren, sa han oppgitt.



Første runde fremstod jevn, men da runde to ble plinget igang var det Hagen som tok føringen. Han fikk inn flere gode slag, og på ett punkt var Bransfeld tydelig preget.



Deretter ble det tungt for begge, og ingen av dem våget å ta store sjanser. I runde seks fikk Transfeld inn noen gode slag, og Hagen så for første gang litt fortumlet ut. Flekkefjord-bokseren kom seg riktignok fort, og svarte bra i runde syv.



Da kampen var over reagerte Alexander Hagen med å heve armene. Han trodde han hadde vunnet. Trenerne trodde han hadde vunnet – og Oslo Spektrum trodde han hadde vunnet.



For Hagen var kun seier godt nok. Dette sa han bare to dager før kveldens kamp:



– Det er avgjørende at jeg vinner denne kampen. Det er ingen som kan stoppe meg fra å bokse, men for at karrieren skal gå i positiv retning fremover, også markedsføringsmessig, er jeg avhengig av seier, fortsetter han.



Thomas Hansvoll, som er boksekommentator for Viasat, mente at Hagen var heldig som klarte uavgjort og at hans landsmann ble litt for defensiv og rykket for mye.



– Jeg kjenner Thomas, og han ble vel blendet av at tyskeren gikk mer framover enn meg, men jeg føler at jeg styrte ham med jabbene mine og at han bommet veldig mye med sin offensive stil, sa en hoderystende Hagen.

Se bildet større Alexander Hagen leverte en god match i Spektrum, men det ble dessverre bare uavgjort.