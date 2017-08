KIL viste hvem som er best

FIKK BANK: Vindbjart fikk bank på Kvinesdal Stadion fredag kveld. Venndølene måtte reise hjem med et forsmedelig, men velfortjent tap da kvindølene satte inn fire godkjente mål og venndølene ingen. FOTO: TOR MAGNE GAUSDAL

Det ble en sen kveld i flomlyset på Kvinesdal stadion da KIL viste Vindbjart 3 at det er en grunn for at man leder 5. divisjon.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn