1,6 mill til flerkulturell verdiskaping

Fylkesrådmannen foreslår at Vest-Agder fylkeskommuneskal bevilge 300.000 kroner til prosjektet Flerkulturell verdiskaping for Agder i 2019. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 200.000 kroner til prosjektet og at IMDi bidrar enda mer...

Publisert: 30.04.2019 kl 07:03

Flerkulturell verdiskaping Agder har i 2017 og 2018 blitt gjennomført i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, og med tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDIs) ordning Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere på henholdsvis 500.000 kroner i 2017 og 350.000 kroner i 2018.

Prosjektet går nå inn i sitt tredje og siste år. IMDI har for 2019 bevilget et tilskudd på 400.000 kroner.

Vest-Agder fylkeskommune overtar prosjekteierskapet i 2019. Det er inngått en samarbeidsavtale med Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret), som har vært en viktig samarbeidspartner og bidragsyter gjennom prosjektperioden. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er: Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage, Lindesnesregionen næringshage og Lister Nyskaping. EVA-senteret skal levere tjenester og ivareta kommunikasjon og koordinering med næringshager og annen førstelinjetjeneste i hele Agder, og går også inn med en egeninnsats i prosjektet. Fylkeskommunene vil ha prosjektleder, og bidrar også med ansattressurser i gjennomføringen.

Finansieringen i 2019

Budsjettet på 1,6 millioner

Øke integreringen

Prosjektets overordnede mål er å øke integrering og bidra til verdiskaping på Agder gjennom å styrke, tilpasse og samordne tilbudet om etablereropplæring for innvandrere som er bosatt på Agder.

Følgende tiltak skal gjennomføres:

Mobilisering og informasjonsaktiviteter

? Inspirasjonssamlinger for virkemiddelapparatet

Idélab for potensielle flerkulturelle gründere på ulike lokasjoner i regionen. Idélaben vil fungere som et forkurs, før gründeren deltar på ordinære etablererkurs som fylkeskommunene tilbyr.

? Oppstart av gjennomføring av impulsteam - et skreddersydd team som bistår utvalgte flerkulturelle gründere i utvikling av sin forretningsmodell.

Hjelp til å starte bedrifter

Prosjektet skal styrke tilbudet til innvandrere av begge kjønn som ønsker å starte egen bedrift i regionen. Dialogen og samhandlingen mellom etablerere og førstelinjetjenesten, næringshager og andre, kombinert med egne tiltak for supportsystemet, skal føre til økt kunnskap og dermed bedre tjenester også for fremtidige etablerere med innvandrerbakgrunn.

Tilskudd til etablereropplæring vil være blant oppgavene som overføres fra IMDI til fylkeskommunene fra 1.1.2020 som et ledd i regionreformen.

Inkludere og kvalifisere

Fylkesrådmannen mener prosjektet vil bidra til å inkludere og kvalifisere innvandrere til arbeidslivet i tråd med målene i Kompetansestrategi Agder.

- Flerkulturell verdiskaping er et prosjekt som innebærer læring og kompetanseheving for alle involverte. Prosjektet har blitt evaluert og justert hvert år. I år er EVA-senteret blitt tettere involvert som samarbeidspartner, og vil også gå inn i prosjektet med en egenandel i prosjektet, noe som vurderes som svært positivt, påpeker fylkesrådmannen.

- Når Agder fylkeskommune fra neste år vil få overført forvaltningen av tilskuddsordningen «Etablereropplæring for innvandrere», vil det være en stor fordel at fylkeskommunene selv har gjennomført et tilsvarende prosjekt over flere år, i samarbeid med etablerersentre og næringshager.