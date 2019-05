Denne «naboen» kan Thorvald gjerne være foruten!

Tonnevis med masse er plassert på industriområdet på Øye i Kvinesdal. Nærmeste nabo er Thorvald A. Larsen og han er frustrert over å ha fått haugene like ved sin tomt - uten advarsel.

Publisert: 03.05.2019 kl 00:00

- Jeg har fått støvskyen rett inn på tomten min - det må være farlig, sier Larsen oppgitt mens han skuer utover haugene som nå er blitt hans nærmeste nabo.

Han reagerer både på valg av plassering, men kanskje aller mest fordi dette skjedde uten nabovarsel eller andre advarsler fra tiltakshaver.

- Det er helt forferdelig, jeg vil ikke ha disse enorme massene her. Kan ikke massene plasseres på et område uten nære naboer, undrer Øya-beboeren.

Reaksjon

Det er ikke bare Larsen som er frustrert på at havnelagere har blitt plassert på Øya uten forvarsel.Særlig er støvproblematikken tema i nabolaget.

«I den sammenheng vil vi ha vurdert hvordan man vil håndtere støvproblematikken knyttet til å lagre sand og grus i store hauger fra 35 til 120 meter fra nærmeste tre bolighus», heter det i en klage sendt inn av to naboer.

- Vi bor i et belastet område på grunn av Eramet. Her må det tas hensyn til den totale belastningen - ikke bare ekstra støvkilder, skyter Larsen inn.

«NABOER»: Massene er store - og ligger like ved den private veien til Larsen. Ikke langt bak ser man boligen. Foto: Lars Frøsland

Han påpeker at det er en generell skepsis på Øya - både blant dem som berøres direkte og dem som «slipper unna» massene inntil egne tomter.

Erkjenner feil

9. mai skal forvaltningsutvalget i Kvinesdal behandle saken på ny. Dette må til fordi tiltakshaver ikke varslet naboer i forbindelse med søknaden. Det skulle kommunen som saksmyndighet ha krevd før de ga tillatelse - og derfor skal saken behandles neste uke.

I innstillingen godkjennes søknad om midlertidig havnelager på Øyestranda, men det påpekes at massene må lagres på en slik måte at de ikke medfører sørlig fare eller ulempe for omkringliggende område - spesielt med hensyn til støv og luftforurensning.

«Det er tiltakshaver sitt ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser. Det står spesifikt i bestemmelsene at nye tiltaket ikke skal være til særlig ulempe for omgivelsene, uavhengig om dette gjelder støv eller støy. Det må, som klager krever, gjøres tiltak som fjerner støvbelastningen. Eventuelt må masser som støver, fjernes fra området», heter det i rådmannens vurdering.

IKKE PENT: Det er ikke estetikken som plager Larsen mest, men han erkjenner at det ikke er et pent syn når han nyter en kopp kaffe i hagen. Foto: Lars Frøsland

TO ÅR: I forbindelse med en vindmølletransport, måtte havneområde på Øye ryddes for å kunne skaffe plass for losingen av vindmøllene. Kommunen som grunneier har søkt om en midlertidig tillatelse for å kunne bruke deler av industriområde som lager i den perioden som transporten pågår.

Rådmannen påpeker at det ikke er noe grunn til å la dette gå lengre enn de to årene som er søkt om.