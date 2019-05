60 år ved Fjotlandsvannet

Et flagg i autovernet, et i bakruta på bilen, telt, fiskestang og hund. Olav Wilhelmsen har feiret ved Fjotlandsvannet akkurat i 60 år.

Publisert: 18.05.2019 kl 13:06

– Det var rart du stanser her akkurat i år. Det er nemlig nøyaktig 60 år siden vi hadde første overnatting i telt her like ved fylkesveien i Fjotland, smiler 68-åringen som husker første gangen familien var på tur østover. Barna ble trøtte og ønsket ikke å kjøre mer, det var jo like mange mil igjen som de hadde kjørt før de var framme. Da ble avkjørselen ved Fjotlandsvannet «redningen» for 8-åringen etter en trøttende tur som tok mye lenger tid i 1959 enn den gjør i dag.

– Og siden har jeg vært her hvert år. Skal ikke påstå at jeg alltid har vært her selve 17. mai, men i mange, mange år har det vært overnattingstur hit for å feire nasjonaldagen. Alene, men ikke helt,, hunden må være med!

– Her er utrolig vakkert. Kan man ha det bedre enn å sitte her i vannkanten med et lite bål, kose seg med litt fisking og nyte naturen, sier Olav `Wilhelmsen, fra Fosen på Karmøy og driver murerfirma i Stavanger. Han mener området ved Fjotlandsvannet er noe av det vakreste når man kjører indre hovedvei på fylkesvei 42. Han flagget med et lite flagg festet til autovernet og et i bakruta på bilen. Noe mer trengs ikke når nærmeste nabo er Fjotlandvannet med utsyn til kirken med lyd fra korps og jublende hurrarop fra barn i det fjerne. En spesiell måte å feire 17. mai på.