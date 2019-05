Agder brøt ikke god presseskikk

Avisen Agder publiserte en artikkel om et Nav-kontor som betalte for våpentrening for flyktninger i en navngitt pistolklubb.

Avisen Agder A/S

Publisert: 02.05.2019 kl 23:50

Flere medlemmer i klubben hadde reagert på denne Nav-praksisen. De mente dette ikke var den beste måten å integrere flyktninger fra krigsherjede land på. PST reagerte på samme måte. Nav opplyste imidlertid at de ga støtte til medlemskap i et lag eller en forening det første bosettingsåret, og at skyting er en godkjent sport.

Klager er aktiv i en annen pistolklubb. Han klager med samtykke fra leder og nestleder i den omtalte pistolklubben. Han mener klubben ikke har begått noen feil i denne saken. Slik klager ser det, har avisen gjennom måten å skrive på, samt kontakten med Nav og PST, blåst opp en liten notis til en stor sak. Det vises til at kun én person har fått dekket sitt medlemskap i klubben. Det reageres også på bruken av ordet «våpentrening». Klager mener artikkelen er skrevet på en måte som skaper frykt, og er egnet til å nøre opp under enkelte grupperingers fremmedhat ved å fremstille flyktninger som potensielle kriminelle.

Avisen Agder avviser klagen. Avisen mener tittelen er korrekt og beskriver en praksis som Nav selv bekrefter. Videre opplyser avisen at den har ønsket å gjøre omtalen generell og prinsipiell, og ikke personifisere og identifisere eventuelle brukere av ordningen. Spørsmålet avisen har ønsket å belyse, er hvorvidt en slik aktivitet er god integrering av mennesker fra krigsområder. Å kalle det som skjer i klubben for våpentrening, mener avisen er korrekt. Avisen hevder ledelsen i klubben fikk vite om reaksjonene før publisering, samt anledning til å kommentere disse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Avisen Agder var i sin fulle rett til å sette søkelys på den omtalte Nav-praksisen. Det er medienes rett å informere om det som skjer i samfunnet, jf. VVP 1.4. Mediene har også et ansvar for at ulike synspunkt kommer til uttrykk, også synspunkt som kan oppfattes som kontroversielle, jf. VVP 1.2. Som utvalget ofte har uttalt; det er måten det gjøres på som blir avgjørende i den presseetiske vurderingen.

Slik utvalget ser det, må en klubb akseptere å bli omtalt i en slik sak. Det fremgår ikke noe sted i artikkelen at klubben har opptrådt kritikkverdig. Tvert imot kommer det tydelig frem at det er Navs praksis som kritiseres, både av PST og av enkelte medlemmer.

Selv om utvalget ser klagers poeng når det gjelder valg av ord i tittel, så mener utvalget at det likevel ikke er feil å omtale skytetrening i en pistolklubb, som våpentrening.

Avisen mener den har forsøkt å gjøre saken generell og prinsipiell, derav flertallsform i tittel. Utvalget slutter seg til denne tolkningen. Videre mener PFU at redaksjonen har snakket med relevante kilder, og at Nav og klubbens ledelse kommer godt til orde.

Avisen Agder har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Lars Helle, Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes.