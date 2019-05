Agder sender direkte fra fredsmarsj

Klokken 17.00 i ettermiddag sender Agder direkte fra fredsmarsj og kransenedlegging i Flekkefjord i anledning frigjøringsdagen.

Publisert: 08.05.2019 kl 11:00

Norges frigjøringsdag er 8. mai. Det er også dagen hvor vi hedrer alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler.

Hør radiosendinger fra 8. mai 1945

Elevene i 8. klasse på Flekkefjord ungdomsskole har begynt forberedelser for Polen-tur i 2020 og bruker også frigjøringsdagen til dette.

- Vi begynte med tulipanaksjonen fra Lions - og fortsetter nå med fredsmarsj 8. mai fra Sundeparken gjennom byen, før vi møter veteranene ved Tollbodbrygga og går samlet til minnestøtten hvor det blir blomsternedleggelse og appell av ordfører Jan Sigbjørnsen, fortalte nylig Sonja Stensen til Agder.

Deretter blir det tog i fellesskap tilbake til Sundeparken.

Trafikk og smell

Lensmann Asbjørn Skåland anmoder om at bilister og andre viser hensyn til marsjen og arrangementet.

– Det blir avstenging av Elvegaten i om lag 15 minutter mens markeringen ved minnestøtten foregår, eller vil marsjen gjennom byen naturlig nok gjøre at bilister må stoppe og vente til deltagerne har passert, sier Skåland til Agder.

– Jeg kan også nevne at arrangørene har fått lov til å avslutte med salutt i form av tre skudd fra Olsbys utsikt klokken 18.00. Det kan være verdt å merke seg for hundeiere og andre som vil være forberedt på at det kommer noen smell. Det blir ikke på langt nær så kraftige smell som på 17. mai, men det kommer til å høres godt likevel.

Inntekt til Polen-tur

- Ideen om fredsmarsj kom fra idrettsskolens Magnus Bjelland. De betaler fredsmarsjkontingent for 100 barn som er tilknyttet dem for å være med i marsjen. Ellers har vi fått laget buttons med logoen for polenturene. Disse vil bli delt ut til alle som betaler fredsmarsjkontingenten, forklarer Stensen.

Hun håper at mange av byens borgere støtter opp om både fredsmarsjen og veteranene - og blir med i toget og markerer denne dagen med dem.

- Vi er kjempeheldige som lever fritt og godt i Norge - og frihet er ikke gratis, den må jobbes for.

Veteran Stig Eie har tatt ansvar for veteran-arrangement i Flekkefjord med en mottagelse på Maritim etter fredsmarsjen



Ordfører Jan Sigbjørnsen (H) svarte på spørsmål i bystyret om veteranene ved å støtte et forslag om 3000 kroner til veterantilstelningen.