Bruker 18 mill på bom-nedlegging før det virkelig blir mye bompenger

Publisert: 13.05.2019 kl 17:35

Tre bomstasjoner i Listerregionen skal avvikles, etter det NRK erfarer. Opplysningen kommer i forbindelse med at revidert budsjett legges frem i morgen. Regjeringen vil bruke 18 millioner kroner på å legge ned bomstasjonene.

Frps ordførerkandidat i Farsund, Ingrid Williamsen, håper at nedleggingen av de tre bomstasjonene i Listerregionen kan skje i løpet august. Opprinnelig lå det an til at det skulle skje i november.

Bompengene på Kvinesheia bør forsvinne så fort som mulig, sa Gisle Meininger Saudland (Frp) før valget i 2017.

Samferdselspolitiker Sigmund Oksefjell (Sp) fra Kvinesdal opplyste til Agder i april at alle bomstasjonene i Lister skal bort før jul i år.

- Det har vært noen som har foreslått at noen av bomstasjonene kunne stå lenger for å finansiere flere fylkesveiprosjekter, men det har vi ikke lov til. Så snart vi har fått inn det som bompengeproposisjonen gav anledning til skal alle bomstasjonene bort. Nøyaktig dato har vi ikke men det blir før jul, fortalte Oksefjell til Agder.

Nå kan det altså bli en fremskyndet bomferi passering på E39 ved at regjeringen blar opp noen millioner.

Syv stasjoner

Før jul skal imidlertid også Stortinget ta stilling til en ny bompengeproposisjon. Det gjelder nye E39 fra Kvinesdal til Ålgård. Politikerne i alle kommunene langs E39 skal ta stilling til saken i løpet av våren slik at Nye Veier kan sende inn forslaget til behandling i god tid før høsten. Veien er beregnet å koste 33,65 milliarder. Bompenger skal dekke 11,5 mrd av utbyggingen og fem milliarder i renter og driftskostnader. Det er forventet at trafikken går ned med 20 til 30 prosent fordi mange velger å kjøre på bomfrie veier på grunn av den høye bompengebetalingen.



MANGE STASJONER: Her er den foreløpige oversikten over hvor bompengestasjonene skal plasseres på den nye E39. Foto: AndreKJØP BILDE

Forslaget innebærer at det i de årene som hele veien er bygget ut vil koste 276 kroner i bompenger for en tur fra Kvinesdal til Ålgård. Med 20 prosent bompengebrikke-rabatt blir prisen 221 kroner og for elbiler og hydrogenbiler «bare» 110 kroner. Buss i rute er fritatt for betaling av bompenger, men tunge kjøretøy må ut med hele 828 kroner. For vanlige lastebiler og andre tunge biler er det ikke lagt opp til noen rabatt. Men kjører man en lastebil som går på batteri eller hydrogen (nullutslipp) kan man kjøre gratis (!) Prisene justeres opp med anleggsindeksen før innkrevingen starter og med vanlig prisstigning etter åpningen.

DYRT ELLER HELT GRATIS: Dersom lastebilfirma velger hydrogen som drivstoff, eller 100 prosent elektrisk trekkvogn, som denne som frakter avfall i Oslo, kan man kjøre helt gratis fra Kvinesdal til Ålgård, ellers koster tungbil 828 kroner i bompenger én vei. Foto: RAGN-SELLS Foto: AndreKJØP BILDE

På rekke og rad

På veien fra Kvinesdal blir den første bommen på Feda (dersom ikke Nye Veier legger krysset mer opp mot Frøytland). Bompengeprisen på Feda er 32 kroner, så kommer man til Dunsæd og må ut med 37 kroner, så 48 kroner på Sira, 54 kroner på Ualand, 37 kroner ved Ørsdalsvatnet, 28 kroner på Storrsheia og 40 kroner på Søyland. Totalt 276 kroner, eller 221 kroner med brikkerabatt.

PRISENE: Bompengeprisene i stasjonene fra Ålgård til Kvinesdal. Foto: AndreKJØP BILDE

Prisen er basert på tre kroner pr. kilometer slik den også er fra Lyngdal og østover til Kristiansand, der maksprisen er beregnet til 197 kroner for personbil og 592 kroner for lastebil. Skal man regne ut totalprisen helt fra Stavanger til Kristiansand, kommer prisen på strekningen Stavanger til Ålgård, den nye strekningen over Kvinesheia og bompenger i Kristiansand i tillegg til det som er nevnt her. Det betyr over 500 kroner hver vei for å kjøre med personbil de årene bompengeperioden er på topp.

Det er lagt til grunn bompengeinnkreving i 15 år i hvert bomsnitt fra den nye veien blir åpnet for trafikk. I finansieringsberegningene er det lagt til grunn bompengeinnkreving i perioden 2025 til 2047. Det medfører at det vil være ulik bompengebelastning på strekningen i ulike år. Den maksimale bompengebelastningen på 276 kroner for personbiler fra Kvinesdal til Ålgård uten rabatt vil pågå i syv år.

Forslaget

Forslag til vedtak som legges frem for formannskap i alle kommunene i løpet av våren er at «Utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjoner som plasseres mellom hvert kryss. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.»Andre del av forslaget er at «Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 prosent rabatt. Ordinære kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 50 prosent rabatt av takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med brikke og avtale får 100 prosent rabatt på ordinær takst.» Bompengetakstene nevnt tidligere inngår også i forslaget.

Kan bli justeringer

I forslaget som leges frem gis Nye Veier mulighet i det videre arbeidet inn mot en stortingsproposisjon å vurdere en lavere takst pr. km i bommen mellom Ålgård og Bue for å redusere trafikklekkasje. Det ligger også inne i forslaget at dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene.Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn for finansieringsanalysen, forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E39 fra Lyngdal til Ålgård kan settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen.

Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for fylkeskommunal behandling i god tid før innkrevingen tar til. Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn lagt til grunn i basisberegningene, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke gjennomsnittstakstene med inntil 20 prosent ut over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil fem år.