Bystyret i fylle-humør

Bystyret i Flekkefjord vil bruke overskuddsmasse fra den nye hallen på Uenes både bak Escebrygga og ved Verven.

Publisert: 10.05.2019 kl 11:10

Formannskapet gikk nylig inn for å selge mesteparten av massen, men at 80 lektere med stein skulle fylles bak Eschebrygga og at 1.300 lastebillass (10.000 kubikkmeter) skulle lagres til kommunal pukk og strøsand.

Se også: 80 lektere med stein skal dumpes her

Da saken kom til bystyret i Flekkefjord før helgen kom Sigurd Bruhjell (H) med forslag om å beholde mengden til kommunal bruk, gå ned fra 16.000 kubikkmeter til 10.000 kubikkmeter bak Eschebrygga og at resten (5.000 lastebillass) mellomlagres for å utvide arealet på Verven med 4.100 kvadratmeter til bobiler, parkeringsplasser, park, brygger og båtslipp. Flertallet i bystyret gikk inn for denne løsningen og et enstemmig bystyre støttet Steinar Dyrli (SV) sitt forslag om å lage en utredning med mulighetsstudie for fremtidig utvidelse av Tollbodbrygga.

Se hele debatten fra bystyret her



Ta fra overskudd

Debatten startet med at John Hansen (H) ba om og ble erklært inhabil fordi han gjennom sin nye jobb som konsulent er forretningsmessig engasjert i det som kan komme i etterkant av utfyllingene.

- Jeg mener vi må bruke de store massene som vi får med utbyggingen på Uenes på en bedre måte. Reguleringsplanen for Verven fra 2012 åpner for fylling slik at vi kan få 4.100 nye kvadratmeter der, sa Bruhjell (H).

- Jeg foreslår at vi går i samarbeid med private, eller leier plass til mellomlagring av masse frem til utbygging kan skje. Jeg foreslår også at vi bruker et eksternt firma til å lage reguleringsplan slik at vi ikke forskyver arbeidet med andre planer. Kostnadene til dette tas opp i forbindelse med disponering av fjorårets overskudd.

Rådmannen opplyste i mars at det ser ut til å bli et overskudd på 31 mill. fra 2018, men 17,9 mill. er allerede satt av til disposisjonsfond. De 13 mill. som gjenstår har rådmannen foreslått til blant annet fond, vedlikehold og omstillingsprosjekter. Bystyrets nye vedtak vil trolig innebære at 5-7 millioner av overskuddet i stedet går med til planlegging,leie, fylling og å reetablere brygge, park og båtslipp på Verven etter at fylling er ferdig.

Mulighetsstudie

- Jeg er ikke veldig imponert over langtidsplanleggingen vi gjør i denne kommunen. Vi har hatt en steinrøys på Verven siden 80-tallet. For et par år siden ble det endelig fikset opp, nå skal vi altså fylle ut akkurat der. Det høres veldig dumt ut. Det virker som det ikke er så farlig med skattepengene. Det er bare å bygge og så rive ned igjen, sa Steinar Dyrli (SV).

- Det har kommet spennende innspill fra gårdeierforeningen. Jeg foreslår at vi vedtar at «Bystyret ønsker en utredning med mulighetsstudie for Tollbodbrygga.» Det var flere enn Dyrli som ble overrasket over at bystyret senere i møtet enstemmig vedtok å støtte dette.

Hvorfor fylle?

- I forbindelse med denne saken har det kommet mange ideer og gode forslag til hvordan man skal nyttiggjøre seg massen. Vi burde først avklare om det blir noen masser i det hele tatt, sa Kåre Mathiassen (Uavh.)

- Vi har ikke fått noen klarhet i hva som er formålet med fylling bak Eschebrygga. Havnestyret har ikke sagt hva det skal bli til. Det har festet seg inntrykk av at dette skal bli en fremtidig bobilparkering, men er det gjort noe vedtak om dette?

Bobilplass?

- For at det skal bli bobilparkering må det lages reguleringsplan og vedtas av bystyret. Det som ligger i den nye overordnede bykjerneplanen er at det for eksempel kan bli en fremtidig bobilplass. Men det må gjennom bystyret her om det er den veien man ønsker å gå. Den plassen som nå foreslås fylt ut er bare den indre delen i bukta og området er foreløpig regulert til havneformål, svarte ordfører Jan Sigbjørnsen (H).

- Det er sendt et brev til fylkesmannen der det søkes om utfylling og fylkesmannen skriver i svaret at formålet er bobilplass. Jeg er redd for at prosesser foregår slik at vi blir møtt med «jammen det var jo det dere ønsket». Jeg kan ikke se at havnestyret har sagt noe om formålet. Hvorfor skal vi fylle ut dersom vi ikke vet hva vi vil, spurte Mathiassen.

- Det er en forhåndsuttalelse fra fylkesmannen, påpekte Sigbjørnsen.

- Det er som ordføreren sier. Vi har en kommunedelplan for bykjernen der det står at området kan tenkes brukt til bobilparkering. For at det skal kunne skje må det vedtas en reguleringsplan. Nå er området trafikkområde/havn, opplyste rådmann Bernhard Nilsen.

- At det er ønskelig med mer areal i sentrum har jeg oppfattet at det er enighet om. En utfylling bak Eschebrygga kan brukes til havneformål og parkering til havneformål.

Fikk støtte

- Dette er en viktig sak for videreutvikling av sentrum. KrF stod tidligere alene om å følge opp forslag fra gårdeiereforeningen. Vi fikk i formannskapet nntrykk av at det nærmest var umulig å få til noe der. Jeg vil støtte SV sitt forslag og berømme forslaget fra Sigurd Bruhjell, sa Stian Birkeland.

- Vi har altså for under et halvt år siden vedtatt en sentrumsplan der det ikke står noe om utbygging av Tollbodbrygga, påpekte Sigbjørnsen.

- Hvor skal de 1.300 lassene til kommunalt lager, spurte Bjørn Sand (Sp)?

- Det skal lagres på kommunens tomt på Trøngsla, opplyste Sigbjørnsen.

- Det er rart at det ikke er tydeligere ønske om bruk av massene enn det vi nå med tidspress behandler. Forslaget fra Bruhjell er bra og vi kan også gå for forslaget om fremtidig utvikling av Tollbodbrygga, sa Torbjørn Klungland (Frp).

Vedtaket

Etter ett gruppemøte tok ordføreren opp forslagene til avstemming.

- Jeg foreslår at vi stemme over punktet om utfylling bak Eschebrygga først slik at de som er imot dette kan få mulighet til å synliggjøre det og at vi deretter sette instillingen fra formannskapet opp mot Høyres forslag.

Detr ble vedtatt å fylle ut bak Eschebrygga mot stemmene til Ellen Matsen (H), Kåre Mathiassen (Uavh), Torbjørn Klungland (Frp), Aksel Børre Nilsen (Frp), Stian Birkeland (KrF), Unni Kydland (KrF) og Therese Holm (V).

Da resten av innstillingen ble saatt opp mot forslaget til Bruhjell (Høyre) ble Bruhjell sitt forslag vedtatt mot SV og MDG sine to stemmer. SV sitt forslag om å lage en utredning med mulighetsstudie for fremtidig utvidelse av Tollbodbrygga ble enstemmig vedtatt.

Ordlyden i vedtaket ut fra Bruhjell sitt forslag er: