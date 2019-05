 Det er lov å ha andre meninger

Grunneier og villsaubonde Roar Svindland sa nei takk til å delta i søndagens vind-protest.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

- Jeg sa også nei til å legge arrangementet til Mønstremyr. Jeg er en av grunneierne som har skrevet under avtale med Norsk Vind. Det har vært en ryddig og god prosess. Da blir det hyklerisk om jeg skulle stille opp for et arrangement mot utbygging, sier Roar Svindland til Agder.

- Arrangørene valgte å flytte arrangementet til Itland og Kjørsfjell i stedet for. Det synes jeg var flott gjort. Det er lov å ha forskjellige meninger om dette med vindkraft, og viktig å respektere andres mening. Selv er jeg for vindkraftutbygging, men ikke for en hver pris. Det må være i områder som egner seg for dette. Når politikere som for få år siden var veldig for vindmølleutbygging nå hiver seg inn i hylekoret blir jeg helt kvalm.

Merkelig

Svindland legger ikke skjul på at han synes det er merkelig at det nå brygger opp til omkamp om vindkraftplaner som kommunen og departementet velsignet for mange år siden.

- Jeg synes det er utidig at enkeltpersoner som mister jaktterreng, eller som har latt seg rive med av den nasjonale motstandsvinden mot vindmøller på Facebook nærmest går til personlig angrep på grunneiere eller andre som har en annen mening om dette. Det er viktig med engasjement, men dersom man er engasjert for naturen burde det være mange flere som stilte opp med motorsag for å fjerne fremmede arter som sitkagranen i kyst-landskapet og kjempet for truede arter, fremholder Svindland.

Balansert

- Jeg mener det bør komme frem en mer balansert holdning til både vindkraft og naturvern. Norge gror igjen uten at mange ser ut til å bry seg om det. Andre steder er tur-trafikken i terrenget så stor at stier egentlig burde vært lagt om for å ikke ødelegge naturmangfold, fugleliv og dyreliv, påpeker Svindland.

- Det hender jeg som bonde med storfe og sauer nærmest får kjeft av turgåere for at jeg bruker min egen eiendom til dyrehold. Det må være lov å etterlyse litt balanse.

Ny nasjonal ramme

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft ble nylig levert til OED. Regionen her betegnes som et av de mest egnede områder i hele landet.

Kalde føtter?

Kvinesdal Arbeiderparti mener kommunen har bidratt betydelig til fornybar energi. Nå mener de smertegrensen er nådd.

«For reiseliv vil urørt natur være en av våre viktigste ressurser for fremtiden», fastslo kommunestyret i Sirdal like før påske

Mange lokale prosjekter allerede

Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Utbyggingskostnadene for vindkraftverk går ned, og i 2018 ble det idriftsatt åtte nye vindkraftverk som til sammen gir 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon. Samtidig var det ved utgangen av året 7,0 TWh vindkraftproduksjon under bygging. Blant disse er Tonstad vindpark som skal stå ferdig i løpet av 2019 Olje- og energidepartementet har også stadfestet NVEs konsesjon til Buheii Vindkraft AS om bygging og drift av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune. Det pågår nå forberedende arbeid for dette vindkraftverket. Kvinesdal kan også få et vindkraftverk på Kvinesheia. Nesten fire år etter at det ble gitt tillatelse til vindkraftverk på Kvinesheia, er det nå kamp om avtaler med grunneierne.

I Flekkefjord er planene om Skorveheia vindkraftverk i nærheten av Kvanvik også plukket frem fra skuffen.

Norsk Vind Energi som har vært med å bygge vindkraftverk på Tellenes, Høg Jæren og Bjerkreim har nå blinket ut fjellområdet vest for Virak i Lund og Sirdal som et aktuelt sted for en ny vindpark med 50 turbiner