Distriktene blir uten politi i 17. mai-togene

Grunnlovsdagen på Sira og i Gyland blir i strid med tradisjonene feiret uten at politiet leder an i 17.mai-toget

Avisen Agder A/S

Publisert: 13.05.2019 kl 00:00

KUN I SENTRUM: Politiet vil fortsatt lede an i barne- og folketoget i Flekkefjord på 17. mai. På bildet: Politioverbetjent Siv Tveit og lensmann for Kvinesdal og Flekkefjord, Asbjørn Skåland. Foto: Trine Fladstad KJØP BILDE

- Nei, i år blir det barnetog uten politiet, bekrefter leder for 17. mai-komiteen i Gyland, Turid Nedland.

Hun belager dette, og opplyser at rektor på Gyland skole, Anne Bystadhagen skal gå foran i toget hos dem i stedet. Det er lensmann for Flekkefjord og Kvinesdal, Asbjørn Skåland som i en årrekke har ledet an i toget i Gyland.

Tradisjoner brytes

- Det er klart at det er litt dumt, og lensmannen selv beklaget dette overfor oss, forklarer Nedland.Også på Sira vil lensmannen glimre med sitt fravær på tross av lange tradisjoner med at politiet også her går først i toget på nasjonaldagen.

- Det stemmer at vi har fått beskjed om det, og jeg aner ikke hvorfor, sier Henrik Birkeland som selv er politibetjent. Han legger ikke skjul på at han og mange innbyggere på Sira syns at denne beskjeden er beklagelig.

MISFORNØYDE: - Jeg tror mange på Sira er misfornøyd med dette, og de hadde håpet at politiet skulle ha gått i toget slik som det tradisjonen tro har vært i alle år, sier 17.mai komiteens leder.

At politiet trer av både på Sira og Gyland er nytt av året, og det skjer ironisk nok etter at nærpolitireformen er innført og det på nasjonale medier opplyses om væpnet politi 17. mai. Lensmann Skåland avkrefter derimot at det har noen direkte sammenheng med denne reformen.

Kapasitet

- Vi har lenge snakket om å redusere antall tog som jeg som lensmann og Siv Tveit som politioverbetjent har gått i. Dette har ikke noe med nærpolitireformen å gjøre, sier Skåland som i alle år har deltatt i 17. mai-togene både i Flekkefjord, Gyland og Sira.

Han begrunner bruddet på tradisjonen med folk og kapasitet, og at de har måttet begrense deres deltagelse til de store kommunesentrene i Kvinesdal og Flekkefjord.

Politikontakt Jan Magne Olsen har som tidligere lensmann i Kvinesdal alltid gått i 17. mai-toget i Liknes. Derimot ikke på Feda, Kvinlog eller andre tettsteder i bygda.

Likebehandling

Etter den nye organiseringen med at lensmannskontoret i Kvinesdal er blitt sammenslått med Flekkefjord, så blir alle tettstedene i begge kommunene i større grad behandlet likt.

Fra i år er det kun Liknes i Kvinesdal og Flekkefjord by som får en uniformskledd lensmann med hvite hansker til å gå først i toget på nasjonaldagen.

- Vi som ledere i politiet har ikke betaling for disse oppdragene, og om polititjenestemenn skulle gått i tog i stedet for oss som lensmenn så vil det kreve betaling eller avspasering, forklarer Skåland.

Frivillige politimenn

- Personlig synes jeg det er beklagelig at vi ikke lenger skal gå i tog på Sira og Gyland. Å bryte flotte tradisjoner er leit og ikke greit, men det er en nødvendighet, mener lensmannen.

- Hva om lokale polititjenestemenn tilbød seg å gjøre dette på frivillig basis og uten betaling?

- Det ville vært mulig, men vi kan likevel ikke si ja til det ettersom vi ikke senere år kan pålegge tjenestemenn frivillig å delta på slike arrangementer. Da blir det uansett tilfeldig fra år til år om politiet stiller eller ei, og det igjen vil føre til manglende kontinuitet og forutsigbarhet, mener han.

Lensmannen viser også til at det på nasjonaldagen krever at mange politifolk er på vakt, og at de må sikre å ha nok mannskaper tilgjengelig.

Men Skåland legger ikke skjul på at han skulle ønske at politietaten kunne ha vært til stede i alle 17. mai-togene i distriktet.