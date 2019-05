Elever kom med et miljøbudskap

5A på Nygård barneskole hadde et klart budskap til Lund-ordfører Olav Hafstad. Vi er lei av søppel overalt!

Publisert: 06.05.2019 kl 00:00

Klassen hadde nylig invitert ordføreren på besøk for i forbindelse med et brev signert av samtlige elever. I brevet har elevene satt fokus på at de er bekymret for miljøet.

- Vi er lei av å se søppel overalt. Og vi har bestemt oss for å prøve å gjøre noe med det. Vi vil derfor spørre om et par timer fri annenhver måned for å rydde opp. Og hvis dette er et forslag du vurderer vil vi gjerne ha med oss resten av skolen/Moi, lyder det i brevet fra femteklassen til ordføreren.

Applauderer

I en hel time brukte ordføreren tid på å svare på spørsmål fra elevene og å høre på det de hadde å si om miljøet. Under besøket i klassen, gav elevene uttrykk for at de opplever at de voksne ikke tar miljøsaken på alvor.

Hafstad forteller det var en engasjerende klasse som møtte ham, med en gryende oppvåkning og bevissthet omkring forsøpling og plastikkproblematikk.

- Vi må applaudere når barn og unge som engasjerer seg, fordi det er jo de som egentlig er håpet for de store endringene og de som i fremtiden skal ta beslutningene. Hvis de begynner tidlig å endre seg og får et atferdsmønster som er miljøbærekraftig, er det et flott signal og det gir meg optimisme og håp, sier ordføreren til Agder.

Tatt videre

Ordføreren kunne fortelle til elevene at det i formannskapsmøtet sist tirsdag ble vedtatt å lage en plan for å forminske plastbruken i kommunen. Det er en oppfølging av de klimatiltakene som ble vedtatt som en del av budsjettet.Han opplever elevenes forslag om søppelrydding som en god idé.

- Jeg har allerede tatt dette opp med rektor Magnhild Eia og kommunalsjef Lise Moen for å se på saken videre. Ifølge skolen har det vært innlagte ryddetimer før, men det har glidd ut. Det er jo fint at elevene engasjerer seg for å få dette til. Det viser at de virkelig har tatt dette innover seg og blitt bevisste på problemet, legger Hafstad til.