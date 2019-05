En ekstra politiker i byggekomiteen

Bystyret i Flekkefjord godkjente en prosjektplan for den nye hallen på Uenes og valgte to politikere til byggekomiteen.

Publisert: 15.05.2019 kl 00:00

Dette er en stor og viktig utbygging. Da vi bygde Spira foreslo vi noen ekstra politikere til byggekomiteen. Jeg menr vi bør ha to politikere i tillegg til ordføreren i byggekomiteen og styringsgruppen for idrettshallarenaen på Uenes. Jeg foreslår Jan Kåre Hansen (H) og Nina Danielsen (Sp), sa Ivar Larsen Fidje (Frp).

Jeg synes innstillingen til prosjektplan er bra nå som idrettshall skal inn i en gjennomføringsfase. Forslaget til Fidje om politiske representanter er godt, Jan Kåre Hansen er en god mann og Nina Danielsen passer godt på pengene, så det er et bra forslag, fastslo Reidar Gausdal (V).

Valgte to

- Takk for at jeg ble spurt, det kom litt overraskende. Vi har et valg til høsten, det er viktig at de som sitter i byggekomiteen har forbindelse inn til formannskapet og bystyret og at vi bekrefter valget etter valget til høsten, sa Danielsen.

- Det er også viktig at det er kontinuitet i en slik prosess, altså at man kan følge prosess fra start til slutt. Ordfører kan bli byttet ut til høsten, men de to andre foreslår jeg blir valgt for hele perioden, sa ordfører Jan Sigbjørnsen (H).

- Ja, det er viktig med kontinuitet. Vi trenger ikke gjøre det vanskeligere. Det er to gode representanter som er foreslått, sa Egil N. Eek (Ap).

- Det er mulighet for at de to som er foreslått blir gjenvalgt, så det er kanskje ikke så farlig, svarte Danielsen med et smil.

- Med to personer burde det kanskje være en fra posisjon og en fra opposisjon, foreslo Kåre Mathiassen (Uavh.)

Det forslaget fikk ikke noe støtte og Jan Kåre Hansen (H) og Nina Danielsen (Sp) ble valgt.

Ble avbrutt

- Dette er et risikoprosjekt økonomisk. Vi i SV stemte for rådmannens forslag om økt hallkapaitet, men nå har bystyret gått for en så stor hall at parkerings-tilbudet ikke tilfredsstiller kommunens egne krav, sa Steinar Dyrli (SV).

- Det er ikke det vi diskuterer i dag. Nå handler det om prosjektplanen, avbrøt ordfører Sigbjørnsen.

- Jeg skal ikke stemme mot prosjektplanen, men vi er ikke villig til å øke rammen. Det kommer til å komme flere saker og det er utopisk å tro at man ikke må øke eiendomsskatten på grunn av dette, fortsatte Dyrli.

- Det er ikke det saken handler om nå. Økonomi kommer opp igjen når tilbudene kommer inn, avbrøt Sigbjørnsen.

- Det forundrer meg at ordfører blander seg inn i innlegg, det må være lov å snakke om økonomi i et så stort prosjekt, sa Dyrli.

Stor usikkerhet

- Risikofaktorer som er nevnt i planen gjør meg urolig. Om veiutbedring står det at det kan bli overskridelser slik at man eventuelt må ta ned kvaliteten på veien. Det er dramatisk. En av de sterketse føringene vi har gitt er at veien må utbedres skikkelig. Også bygningsmessig ser det ut som det kan være utfordringer, påpekte Per Stordrange (KrF).

- Det er vedtatt en reguleringsplan. Avvik fra den vil måtte komme opp igjen. Det blir en sak for bystyret. Endelig vedtak om vi bygger eller ikke behandles 20. juni, svarte Sigbjørnsen.

Stian Birkeland (KrF) har tidligere tatt opp ønske om å ha en solid buffer og gjentok i bystyret at posten for ekstraordinære utgifter må være på minst 15 prosent.

- Veiutbedring er eget prosjekt frem til hallen. Bystyret vedtar hva man vil bygge og hvor mye penger som skal brukes. Dersom det ikke går i hop må man avgjøre om man skal redusere, eller bruke mer penger for å kunne bygge det man har lyst til, forklarte rådmann Bernhard Nilsen.

- Vi foreslår en ekstern vurdering av reserveposten ut fra hva som er faglig riktig å ha i reserve, ut fra den risiko som er igjen. Det er laget et veldig godt grunnlag som bør kunne være med å ta ned risikoen. Jeg deler bekymringen om pengene strekker til. Da vi innhentet kalkyle i fjor lå dette 8-13 mill over budsjettet. Jeg skrev da at det kan være mulig at markedet kan klare å bygge til en pris 10 prosent lavere enn kalkylen i juni i fjor. Bystyret gav et entydig signal om at man ville teste markedet. Vi har fortsatt håp om å kunne bygge innen rammen eventuelt med noen kutt, eller mindre justeringer, men det er risiko for at man må omarbeide prosjektet og lage et nytt konkurransegrunnlag.