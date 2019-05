En svært uheldig bo-kombinasjon

I MORGEN skal bystyret i Flekkefjord behandle spørsmålet om boliger for vanskeligstilte. Rådmann går inn for å bruke boligen i Kleivan 10 til bosted f...

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

I MORGEN skal bystyret i Flekkefjord behandle spørsmålet om boliger for vanskeligstilte. Rådmann går inn for å bruke boligen i Kleivan 10 til bosted for vanskeligstilte. Rent konkret dreier det seg om å kombinere leiligheter for barnefamilier, med mindre boenheter for rusmisbrukere. Hver for seg hadde dette vært i orden. Men å kombinere disse bosituasjonene høres mildest talt ut som en usedvanlig dårlig spøk.

KLEIVAN 10 er tidligere foreslått revet og erstattet med et nytt bygg for vanskeligstilte. Nå er altså forslaget å bygge om eksisterende bygg, renovere det for 2,5 millioner kroner og plassere barnefamilier i 1. og 2. etasje, samt to etablere to hybler for rusavhengige i kjelleren.

BÅDE RUSMISBRUKERE og vanskeligstilte barnefamilier har krav på et sted å bo - og kommunen har i flere omganger fremmet forslag til hvordan dette kan løses. Overalt er det protester. Det helt spesielle i denne saken er at man vil plassere flyktningfamilier sammen med rusavhengige. Dette kan ikke være en klok løsning. Tvert imot må dette være fullstendig galt. Tenk bare selv på hvordan det vil være å la ens egne barn vokse opp i et boligkompleks med rusmisbrukere. Ingen ønsker det for sine barn.

DA SAKEN ble behandlet i hovedutvalget for Helse, kultur og oppvekst var det et flertall på 5 av 9 politiske representanter som gikk inn for rådmannens løsning, mens 4 stemte imot. Mindretallet anket saken videre i det politiske systemet - og da formannskapet fikk den på sitt bord, valgte de å sende den videre til bystyre uten innstilling.

I MORGEN skal altså bystyret behandle spørsmålet - og det er å håpe at de som representerte flertallet i hovedutvalget har tenkt seg om. En rusmisbruker i et etablert boligområde vil kunne aksepteres, fordi man da unngå å skape ghettoer. Men å etablere leiligheter for barnefamilier og kombinere det med to hybler for rusmisbrukere, vil utvilsomt være fullstendig skivebom.