Endelig herrer og kvinner i eget hus!

Nå har ungdommene i Kvinesdal blitt herrer og kvinner i eget hus – en skikkelig Inner10-er, altså.

Publisert: 03.05.2019 kl 07:16

Torsdag ettermiddag mens temperaturen falt farlig nær det blå feltet og snøbygene kom i ujevne mellomrom, ble det nye ungdomshuset i Kvinesdal åpnet.

Det er minst 10 år siden det var en ungdomsklubb i Kvinesdal. Nå er det ungdomsklubb med eget hus i bygda. Navnet er «Inner10er» og huset var fult av ungdommer da det ble åpnet torsdag ettermiddag.

Ungdomhuset i Kvinesdal ble en virkelighet etter at ungdommene selv gjennom Kvinesdal ungdomsråd (KUNG) øvet press på politikerne.

Da sammenslåingsdebatten raste som verst, forlangte ungdommene blant annet at det skulle etableres et ungdomshus sentralt i Kvinesdal.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug berømmet ungdommene for initiativet og jobbet sm er gort for å få dette til.

Etter den offisielle snorklippingen, var ungdommene raskt i gang med ulike aktiviteter.

Ved biljardbordet fant vi Sonja Marie Eiesland og Serene Hamar.

– Vi kommer til å bruke ungdomshuset mye. Det er veldig greit at det har kommet. Det er også bra for miljøet. Det er mange ungdommer som holder på med ting som ikke er så greit, fortalte Sonja og Serene.

Det er KUNG som skal ha mye av æren for at Inner10er har blitt en virkelighet.

KUNGs leder, Andrea Malén Midtbø Versland var veldig fornøyd med resultatet.

– Jeg fikk nesten hakeslepp da jeg så hvordan det hadde blitt. At det kom så mye folk her i dag er jeg veldig glad for, sa Andrea Malén til Agder.

Inner10er skal være åpent for ungdommen hver onsdag og fredag, og det kan se ut som de allerede har funnet seg godt til rette.

Det nye ungdomshuset i Kvinesdal ligger midt i Liknes og har fått navnet «Inner10er». Mye av forberedelsene har ungdommene slev stått for.

Agder fikk en titt i det nye ungdomshuset i Kvinesdal bare timer før det offisielt åpnet.

I god tid før åpningen torsdag ettermiddag var alt klart for storinnrykk i ungdomshuset som har fått navnet «Inner10er». Ungdommene har selv kommet med ønsker til hva det skal inneholde og her er det noe for enhver.

– Ungdommene har malt, tegnet skisser og kommet med forslag til hvordan logoen skal se ut, forteller prosjektleder Henriette Rafoss til Agder.

Det er en egen spillekrok med dertil egnet sofa der ungdommene kan spille ulike TV-spill samtidig. I et hjørne står en stor sofa der man kan lade bobilen og andre batterier eller bare chille.

For de musikkinteresserte er det rigget til en scene med piano, trommesett og andre musikkinstrumenter. En mixepult stoD klar til å settes opp, men det er nok et prosjekt som ungdommene vil være med på selv.–- Skulle man ønske å stelle håret til en venn eller en venninne har vi fått et par frisørstoler fra en av bygdas frisører og rigget opp speil og bord, kan Rafoss berette.

Skulle man bli fysen på litt snacks eller noe å drikke, er mulighetene til stede i kiosken.

Da Agder besøkte «Inner10er» var elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget fra Flekkefjord videregående skole der på besøk.

– Vi har sett på flere steder der det er ungdomshus fra før, og sett at det har en positiv effekt på ungdomsmiljøet på stedet, forteller ungdommene til Agder.

Det man har sett på som veldig positivt noen steder er der de har åpnet spesielle dager for ungdom sliter av ulike årsaker og som har hatt positiv virkning på den psykiske helsen blant ungdommene.

– Det hadde vært fint om man kunne få til her også, men det krever kompetent personale og en del flere resurser. Et slikt sted vil ha en beskyttende faktor i forhold til rus, kriminalitet, og ensomhet, mente ungdommene som var svært begeistret for det så på «Inner10er».