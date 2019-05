Enighet i jordbruksoppgjøret

Staten har i dag kommet til enighet om ny jordbruksavtale med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Publisert: 16.05.2019 kl 17:10

For å oppnå kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper måtte jordbruk ha kr. 20.000,- pr. årsverk. Avtalen gir grunnlag for en inntektsvekst på ca 20.600 kroner per årsverk i jordbruket.

-Jeg er fornøyd med at vi for første gang siden Solberg ble statsminister har klart å oppnå samme kronemessig inntektsvekst som andre grupper og jeg forventer at dette vil være retningsgivende for kommende oppgjør, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

-Jeg beklager at det ikke var mulig å komme fram til en større satsing på utmarksbeitetilskuddet på småfe. Beiting i utmark er viktig for biologisk mangfold og for å holde kulturlandskapet i hevd.

1,24 milliarder

Avtalen har en ramme på 1.240 mill. kroner, og legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6 ¼ prosent. Avtalen innebærer en sterk satsing på grøntsektoren og kornproduksjon, og har klar profil til fordel for distriktene med små og mellomstore bruk. Samtidig forsterkes klima- og miljøarbeidet.

Det er enighet om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren for å øke forbruket og etterspørselen av norskprodusert vare. Satsningen innebærer tiltak for innovasjon og vekst i grøntsektoren, bl.a. økte invest­eringstilskudd, tiltak for fornybar energi og teknologi, presisjons­jord­bruk, kompetanse, forskning og utvikling. Det er også økt bevilgning til Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Det gis også et betydelig løft for kornprodusentene.

- Jeg er glad for at det blir inngått ei avtale med et samlet jordbruk. Avtalen gir gode inntektsmuligheter for jordbruket og bygger opp under et aktivt landbruk over hele landet. Den er godt balansert, både når det gjelder de ulike produksjonene og regioner. For meg har det også vært viktig å styrke Dette er viktige ordninger for familiejordbruket og for unge som vurderer å gå inn i jordbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Fornøyd

- Vi har forhandlet fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Mer grønt og mangfold

Jordbrukets krav i forhandlingene prioriterte frukt, grønt og korn, og styrket små- og mellomstore gårdsbruk. Partene er enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. I tillegg øker prisen på korn og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir styrket.

- Vi utnytter markedsmulighetene som ligger i forbrukernes ønske om mer norsk frukt, bær og grønnsaker, og vi bedrer mulighetene for de viktige små og mellomstore gårdsbrukene våre, understreker Bartnes.

- Når det gjelder kornprodusentene har vi klart å bedre inntektsmulighetene, men dessverre ikke så mye som vi skulle ønsket. Økt kornproduksjon er viktig for sjølforsyning og bruk av jorda, sier Bartnes.

Resultater, tross tøffe tak

Norges Bondelag arbeider for et mangfold av bønder fra gårdsbruk med ulike størrelser og produksjon over hele Norge. Slik mener vi at framtidens norske landbruk skal være.

- Vi vil at våre bønder skal bruke jorda og skape verdier over hele landet, og vi vet hva som kreves for å få dette til. Gjennom forhandlingene har vi klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene, sier Lars Petter Bartnes.

Variert jordbruk over hele landet

Avtalen prioriterer korn og grønt på arealer som er egnet for det, og grasbasert husdyrhold i distriktene. Avtalen skal legge til rette for å utnytte markedsmulighetene bedre, samtidig som den har en klar distriktsprofil. Prioritering av små- og mellomstore husdyrbruk bidrar også til det. Ikke minst styrkes beiteordningene og tiltak for økt bruk av utmarks­ressursene.

Videre dreining i klimavennlig retning

- En god klima- og miljøprofil er avgjørende for et bærekraftig landbruk. Avtalen dreier i sterkere grad landbruket i en mer miljø- og klimavennlig retning. Det er viktig at norsk jordbruk kan møte et klima i endring, samtidig som klimagassutslippene fra sektoren reduseres. Arbeidet for bedre vannkvalitet og pollinerende insekter er vektlagt. Samlet er bevilgningen til miljø og klima­tiltak over avtalen nå på over fem milliarder kroner, inkl. areal og kulturland­skaps­tilskuddene, fremholder Bollestad.

Bedre velferdsordninger

Satsene i tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid økes med 6 prosent. Samtidig bedres ordningen for avløsning ved sykdom og landbruksvikarordningen.