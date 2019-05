Et viktig bindeledd

Med tre nye år for Smaabyen, vil arbeidet med å øke Flekkefjords attraktivitet bare fortsette. Nå har de fått laget en masterplan for reisemålsutvikling for å spisse hva som må gjøres.

Før jul fikk Smaabyen Flekkefjord fornyet avtalen med kommunen om tilskudd til å drive videre i tre nye år. Prosjektet har som visjon å være en pådriver for Flekkefjords satsing på stedsutvikling, reisemålsutvikling og lokal næringsutvikling. De tre bankene i byen, Flekkefjord Sparebank, Sparebanken Sør og Sparebank 1 SR-bank har også tegnet nye treårsavtaler for videre drift av Smaabyen.

De siste årene har Smaabyen, reiselivsaktører, kommunen og virkemiddelapparat jobbet med «Reisemålsutvikling Flekkefjord», der målet har vært å øke kommunens attraktivitet i forhold til bo- og besøkslyst, samt å gjøre beboerne stolte av byen sin. Prosessen har resultert i en omfattende masterplan på over 80 sider for utvikling av reiselivet i Flekkefjord kommune for de neste 4-5 årene.

- Vi mener vi har fått på plass en sinnssykt god plan for å få frem det beste Flekkefjord har å tilby. Målet blir nå å få pumpet ut det vi kan av både penger og interessenter slik at delprosjektene blir rigget og planen blir gjennomført, sier daglig leder Frode Johannessen i Smaabyen.

Han fortsetter:

- Vi er da ute etter både gode gründere og de som sitter på pengene, for det trengs selvsagt investorer for å få prosjektene realisert. Ikke minst kreves det engasjement fra befolkningen for øvrig.

Samarbeid

Planen skal presenteres for i bystyret i morgen. Johannessen fremhever at styret, som består av representanter fra kommunen, handelsstanden, lokale banker og næringslivet, i de siste årene har lagt et godt grunnlag for å satse på reisemålsutvikling. Særlig trekker han frem satsingen på de fire fyrtårnene - Hidra, Hollenderbyen, Flekkefjordbanen og Brufjell, men også de 10-12 årlige arrangementene og aktivitetene som Smaabyen, sammen med handelsstanden og kommunen, står i bresjen for.- Skal du lykkes som en by på en liten plass er du avhengig av et godt samarbeid. Vi er veldig takknemlige for at kommunen, bankene og næringslivet, for ikke å nevne lokalbefolkningen, for at de er med og legger til rette for at Flekkefjord skal være en attraktiv plass både å besøke og å bo, sier Johannessen.

- Som kommunerepresentanter ser vi viktigheten av å ha Smaabyen som bindeleddet mellom økt bolyst og besøkslyst. Det bindeleddet vil også bli tydelig trukket frem i kulturminneplanen som kommunen arbeider med å lage, legger næringssjef og styremedlem Hans-Egill Berven til.

Styremedlem og banksjef Jan Kåre Eie i Flekkefjord Sparebank opplever turistnæringen som en voksende næring, og at det er derfor er viktig å støtte opp om det.

- Vi mener det er viktig å støtte opp om for eksempel alle de arbeidsplassene dette gir. I tillegg har turistnæringen et stort potensial, som kan skape stolthet for egne innbyggere, sier Eie.

- Vi er veldig glade for at bankene er med. Det betyr mye for handelsstanden, legger styremedlem Marion Svege til.

PÅ HUGGET: Selv om Smaabyen har fått løftet frem eksempelvis de fire fyrtårnene og gjort det kjent for mange, mener Johannessen at det ennå ligger et stort potensial som ikke er brukt.

- Jeg tror vi fortsatt kan dra mye ut av fyrtårnene. For eksempel på Hidra er det nye og store muligheter, og vi kan derfor ikke gi slutte å drive frem og presse på bare fordi vi tenker det er godt som er det er, sier Johannessen, noe næringssjefen er enig i.

- Vi må hele tiden være på hugget, for ethvert arrangement eller tilbud som ikke fornyes vil dø ut. Det er derfor viktig å jobbe med å finne på noe nytt, og ikke bare kjøre samme opplegg gang etter gang, sier Berven.