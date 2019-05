Et voksende opprør mot monstermøller

FRYKTEN FOR monstermøller i nærmiljøet har skapt et stort engasjement. De vedtatte planene som foreligger, åpner for bygging av vindturbiner flere ste...

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

FRYKTEN FOR monstermøller i nærmiljøet har skapt et stort engasjement. De vedtatte planene som foreligger, åpner for bygging av vindturbiner flere steder i vårt distrikt, blant annet på Skorveheia. Tillatelsen som er gitt, er vesentlig endret siden vedtaket ble fattet - og må slik sett gjennom en ny behandling. Helt siden NVE presenterte sine oppdaterte kartverk over hvor det er mulig å etablere vindparker, har motstanden mot møller blitt adskillig større.

SØNDAG INVITERES det til en kraftig protestmarsj mot den planlagte vindparken på Skorveheia. Gjennom sosiale medier er det varslet stor deltagelse for å vise at lokalbefolkningen ikke ser med blide øyne på det motstanderne oppfatter som uopprettelige skader i naturen. Møllene som skal plasseres på Skorveheia øker nå i høyde fra maks 150 meter til 230 meter - og det betyr at vindturbinene ikke blir stående langt fra allfarvei, uten å være synlige.

NVE-KARTET som ble presentert tidligere i vår, var ikke å betrakte som et kart over hvor det kommer møller, men som steder der det var mulig å etablere vindparker. For Sørvestlandets del var det betydelige områder som ble betraktet som gunstige for kraftproduksjon. Som vi påpekte den gang, har omfanget av vindturbiner vokst kraftig, størrelsene er blitt massive - og selv vi som i utgangspunktet har vært positive til utbygging av vindparker, mener det finnes grenser. Det er forskjell på å barbere seg - og å skjære av seg haken.

NOEN HAR kjemper innbitt mot vindkraftanleggene siden de ble lansert i sin tid. Andre har hatt et avslappet forhold til vindparkene. Det politiske miljø har stort sett sagt ja til etableringer, først og fremst fordi kraftinvestorene har lokket med kompenserende tiltak i form av penger og utbygginger. Nå synes det likevel som om det er et voksende opprør - i det minste mot monstermøllene. Vi skjønner bekymringen og tror det kommer mange mennesker til protestmarsjen søndag.