Eurorally-deltagere holdes igjen av tysk politi

Flere personer fra distriktet er stoppet av tysk politi i forbindelse med billøpet Eurorally. Samtlige biler som deltar kan bli stoppet fra videre deltagelse.

Publisert: 02.05.2019 kl 20:30

Hovedstadsavisen Berliner Zeitung i Tyskland omtaler løpet, og skriver at en gruppe sportsbiler er blitt stoppet av tysk politi.

Løpet startet i Holmenkollen 1. mai, og skal etter planen avsluttet i Szczecin! i Polen i morgen, fredag. Cirka 150 biler skal være med.

Agder har vært i kontakt med personer som deltar i løpet, og de befinner seg på en rasteplass i Fuchsberg utenfor Rostock, der de har stått i mange timer.

En video Agder har fått tilsendt, viser tysk opprørspoliti nærmest aksjonere mot deltagerne i løpet.

Berliner Zeitung skriver at noen av bilene skal ha kjørt i hastigheter opp mot 250 km/t. Politiet skal ifølge avisen ha uttalt at dette er et ulovlig billøp, og av den grunn er flere av bilene plukket ut av løpet.

Mehr als 100 Sportwagen sollen mit bis zu 250 km/h über die #A20 gerast sein - bis sie von der Polizei gestoppt wurden. https://t.co/8yk14k3aiH #Eurorally #Wismar #Rostock— Die Nachrichten (@DLFNachrichten) May 2, 2019

Flere bilister fra Agders dekningsdistrikt deltar; fra Moi, Kvinesdal og Flekkefjord - for å nevne noen kommuner.

Ledelsen for Eurorally tar avstand fra at dette dreier seg om et løp - og kaller det en sosial tur for bilinteresserte i alle aldersgrupper.

- Det er utfordrende når tysk politi mener at dette er et rallyløp, et race. Det er det ikke. Vi har aldri hatt uhell, og sjåførene har stort sett vært eksemplariske på veien. Vi er redd for at dette har vært planlagt lenge, og er frustrert over at politimyndighetene ikke har sjekket nettsidene som forteller hva filosofien bak Eurorally er, sier Frank Øverland på vegne av løpsledelsen.

Han er med for å fotografere og filme fra løpet.

Det faktum at en gruppe flotte biler kjører i gruppe, og er merket med Eurorally har dessverre trigget noen ett sted, legger han til.

Illegales Autorennen? - 100 Raser auf A20 gestoppt https://t.co/uFBdoqoYN5— BILD News (@BILD_News) May 2, 2019

Øverland forklarer at deltagerne og arrangøren opplever flere urimelige og feilaktige avgjørelser fra politiet her i Tyskland.

- Vi er i kontakt med diverse ressurser hjemme som forhåpentligvis kan hjelpe i situasjonen.

Vi har vært fanget og holdt innesperret på en rasteplass i Fuchber i mange timer. Vi er alle veldig frustrerte nå, forklarer Øverland.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA hadde politiet flere sjekkpunkter langs autobahn, og politifolk fra Rosctock og Neubrandenburg i det tidligere DDR deltok i aksjonen, der også helikopter deltok for å få oversikt over alle bilene.

Advokat Olav Sylte sier til VG at han har vært i kontakt med flere av de involverte nordmennene.

– Slik jeg har forstått det har de blitt stoppet på grunn hastighet og måten kjøringen har fremstått. Det skal også være snakk om at det skal være et ulovlig billøp på Autobanen. Sånne billøp skal være godkjente på forhånd, noe politiet sier det ikke var, sier Sylte.