Får nye sammenslåings-tilbud

– En ny rapport bekrefter og understreker behovet for fortsatt kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Publisert: 13.05.2019 kl 18:25

De små kommunene har blitt mindre, og de største større. En ny rapport viser at små kommuner har store utfordringer med å skaffe nok kompetanse på flere viktige områder.

Telemarksforsking har gjort et dypdykk i situasjonen i de minste kommunene med under 3000 innbyggere for å undersøke hvordan de fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet. Rapporten ser spesielt på områdene kompetanse og kapasitet, politisk og administrativ styring, utvikling og innovasjon og interkommunalt samarbeid.

Redusert støtte

Rapporten viser blant annet at samlet sett synes de små kommunene å være under økende press som følge av befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer gjennom inntektssystemet til frivillig små kommuner, usikkerhet rundt framtidig inntektsgrunnlag (kraftinntekter og eiendomsskatt), nye oppgaver og økt statlig detaljstyring gjennom bemanningsnormer, sterkere rettighetslovgivning og økte krav til kommunene. I sum er disse endringene krevende for mange av de små kommunene, og viser at små kommuner har økende utfordringer med å fylle rollen som generalistkommune. Samtidig er det et naturlig ønske om å opprettholde og bevare de kvalitetene og den betydningen små kommuner har for lokalsamfunnene, og det er sannsynlig at mange små kommuner ønsker å fortsette som egen kommune så lenge det lar seg gjøre.

Rapporten konkluderer med at små kommuner har betydelige utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kompetanse ut fra behovet på flere områder. Utfordringene vil øke i framtida på grunn av fortsatt nedgang i folketall, flere eldre og færre yrkesaktive, mer sårbar økonomi som følge av færre innbyggere og økt konkurranse om arbeidskraft og kompetanse. 72 prosent av de minste kommunene oppgir at de er avhengig av interkommunalt samarbeid for å få løst oppgavene på en tilfredsstillende måte.

De minste kommunene mangler kompetanse innen områder som er helt nødvendig for å møte framtidas utfordringer, nemlig planlegging, digitalisering, utvikling og innovasjon.

200.000 kroner til nye utredninger

Kommuner som vil inn i nye utredninger får 200.000 kroner til utredningsarbeid.

− Mange små kommuner sliter også med å skaffe kvalifiserte folk innenfor spesialiserte tjenester fordi de har for få innbyggere og brukere til å etablere et skikkelig fagmiljø. Hvis du er nyutdannet jurist eller barnevernspedagog, er det ikke så attraktivt å starte karrieren i en kommune uten kollegaer med samme bakgrunn, sier Mæland.

Flere kommuner er for små til å fylle hele stillinger innenfor et ansvarsområde, og dermed har vanskeligheter med å få kvalifiserte søkere.

Ifølge rapporten er det ikke uvanlig at ansatte i de minste kommunene legger ned en betydelig dugnadsinnsats for at hjulene skal gå rundt i organisasjonen. Da blir det liten tid til planlegging og utviklingsarbeid, og mange av kommunens planer er gamle og utdaterte.

− Vi klarer ikke å møte framtidas utfordringer gjennom dugnadsarbeid i kommunene. Større kommuner vil legge til rette for større fagmiljøer. Det vil gjøre det enklere å rekruttere dyktige fagfolk og heve kapasiteten slik at kommunene kan utvikle gode tjenester for innbyggernes beste, sier Mæland.

Interkommunalt samarbeid

Rapporten viser at et omfattende samarbeid krever en langt mer systematisk satsing på interkommunalt samarbeid enn det som er tilfellet i mange regioner i dag. Etablering av tilfeldige samarbeid etter hvert som det oppstår prekære behov, er ikke en framtidsrettet løsning. Skal man ha en systematisk og mer framtidsrettet satsing på interkommunalt samarbeid, bør det etableres faste samarbeidskonstellasjoner om tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid.

Telemarksforskning mener dette vil være en nødvendig forutsetning for å:

Arbeide systematisk og effektivt om digitalisering og videreutvikling av både tjenester og administrative oppgaver

Gjøre det enklere og mer fruktbart å etablere fagnettverk på tvers av kommuneorganisasjonene som kan jobbe med kompetanseheving, innovasjons- og utviklingsarbeid

Gjøre det enklere å etablere et interkommunalt fagmiljø, spille på hverandres kompetanse og be om hjelp fra andre kommuner i samarbeidskonstellasjonen ved behov og dermed også gjøre det enklere å opprettholde tjenester i egen organisasjon

Gjøre det enklere å etablere nye interkommunale samarbeid når det er behov for det

Gjøre det enklere å følge opp og styre utviklingen av det helhetlige interkommunale samarbeidet, både administrativt og politisk

De faste interkommunale samarbeidskonstellasjonene bør ha et befolkningsgrunnlag som gjør at de kan håndtere det vesentligste av de oppgavene som generalistkommunene har ansvar for, fremholder Telemarksforskning.