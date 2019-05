Feiret Englevaktens 10 år

I år er det 10 år siden Englevakten Café så dagens lys. Siden da har kafeen vært et sted for gode tanker, ord og et ønske om å gjøre Flekkefjord til et litt bedre sted.

Publisert: 16.05.2019 kl 11:05

Englevakten Café er en del av Pinsekirka Flekkefjord sitt arbeid. Ideen om kafeen kom i 2009 da pastor Tove Egeland fikk en visjon om å opprette et møtested for å la folk bli kjent med Gud, over en kopp kaffe og samtaler.

– Jeg så det tydelig for meg, at kafeen skulle gi en smak av himmelen gjennom trøst, ord og et godt fellesskap. For Gud er kjærlighet og han blir kjent når vi viser kjærlighet til andre mennesker. Derfor skulle vi få til en kafé bygget på gode gjerninger og et smil, sa Egeland, kalt Englevaktens mor, da det i dag morges ble feiret at kafeen i år er 10 år.

Det var en fullsatt kafé som fikk høre om hvordan det hele startet, hva kafeen har gjort og gjør for dem som kommer innom, og om det videre rus- og omsorgsarbeidet som Pinsekirka driver gjennom Englevakten Café og Englevakten City.

– Det står at du skal elske din neste som deg selv, og det synes jeg er en perfekt overskrift for Englevakten. Hvis alle hadde gjort det mener jeg verden ville vært et sted, at Flekkefjord ville vært et bedre sted. Og det er tanken bak, å hjelpe og se dem som har et behov i hverdagen. Her på kafeen håper vi folk finner ro og fred, meddelte Glenn Tønnessen.

God start på dagen

Det ble videre fortalt om hvordan personer med rusproblemer har, etter møte med Englevakten, kommet seg ut av rusen og fått et nytt liv. I tillegg til at arbeidsløse har kommet tilbake i arbeid.

– For mange er det bare fordi det har vært godt å være her, og jeg ønsker å takke alle som har vært med og bidratt til Englevakten har klart å holde på i så mange år. Å drive omsorgsarbeid vil aldri være et pluss. Det er et minus, men det er så verdifullt. Byen skal bli et bedre sted og det skal vi være med på, kommenterte Arild Egeland, Englevaktens far.

Jarl Helge Haaland, som alle på Englevakten kaller «Guttemann», var en av dem som stod frem og fortalte om Englevaktens betydning. Han fortalte om at han før hadde et liv sterkt preget av alkohol, men at arbeidet hjalp ham ut.

– Med kafeen får jeg en god start på dagen og det betyr veldig mye. Jeg var en annen mann før, og uten Englevakten ville jeg nok ikke vært her, sa «Guttemann».

Viktig arbeid

At kafeens arbeid har virkning, kunne blant andre kommunalsjef Inger Marethe Egeland for helse og velferd fortelle. Hun gav stor takk til kafeen på vegne av både ordfører og rådmann.

– Det er et arbeid som betyr utrolig mye for dem går her. På kafeen kan de få gode og trøstende ord, og med Englevakten City kan man få mat på bordet eller klær på kroppen. Det er et arbeid vi setter stor pris på, sa kommunalsjefen.

Leder for psykisk helse, Maria Mortensen, kommenterte også viktigheten av arbeidet. Jessie Paulsen ved NAV Flekkefjord var sikker på at mange av deres brukere hadde kommet seg videre i livet takket være Englevakten.

– En betalt helsetjeneste blir ikke det samme som den ubetalte. Den betalte helsetjenesten er nødvendig, men det er den ubetalte som gjør livet rikt. Takk for at dere er her, sa Paulsen.