Fem millioner til maritime fag

Fagskolen i Kristiansand og Fagskolen i Rogaland får begge 2,5 mill i tilskudd til maritime fag.

Publisert: 19.05.2019 kl 10:15

Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene.

- Disse midlene vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningene. Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digital læremidler. Det er viktig at fagskolene er oppdaterte og utdanner fagskolestudentene slik at de kan møte næringslivets behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Etterspurt kompetanse

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), tildeler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Utviklingsmidlene skal i 2019 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, utvikling av digitale læremidler og bruk av digital teknologi for læring. Midlene går også til engangsinvestering i utstyr og infrastruktur.

- Regjeringen er opptatt av å sikre kvalitet i hele bredden av fagskolenes utdanningstilbud. Derfor er det nå en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet byggfag, maritime fag, robotikk, helsefag, luftfartsfag, gartnerfag, el-fag, fotografi/film, anlegg og bergverk og ledelsesfag er representert, sier kunnskapsministeren.

Stor interesse fra sektoren

- Norge vil trenge opp mot 100 000 flere fagarbeidere innen 2030, og vi står midt oppe i en viktig omstilling i norsk økonomi og næringsliv. Derfor er det et bredt spekter av fagområder som tildeles midler, og denne satsningen fører til at mange studenter og bransjer får ny og spennende kunnskap. Regjeringen ønsker å løfte fagskolene, og det gjør vi med denne tildelingen, sier Sanner.

Det er et stort engasjement i fagskolesektoren for utviklingsmidlene. Diku har mottatt til sammen 78 søknader, og det er søkt om totalt 90 millioner kroner. Totalt 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler får støtte. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet. Både private og offentlige fagskoler får penger.