Fikk slått ned krattbrann

Brannvesenet i Kvinesdal fikk slått ned en krattbrann på 17. mai

Publisert: 17.05.2019 kl 18:40

Politi og brannvesen fikk melding om krattbrann på Øyestranda i Kvinesdal i 12.30-tiden på 17. mai

Det er ca et halvt mål som har brent og det var mye vind i området. Det var ikke fare for bebyggelse. Brannvesen meldte at det var begrenset omfang. Politiet dro da ikke til stedet.

Flere branner

Klokken ti rykket politiet ut sammen med brannvesen til krattbrann i tettbygd strøk i området Oftebroveien i Lyngdal.

‏– Ca 1 mål har brent, brannvesenet fikk kontroll. Det var ikke fare for spredning til hus. Brannen skal skyldes et bål fra i går som har blusset opp i vinden, opplyser operasjonsleder i Adger politidistrikt.

Klokken 10 meldte også 110-sentralen om en gressbrann som hadde blusset opp igjen og utviklet seg til skogbrann like ved idrettsanlegget på Tingvatn i Hægebostad. Det var krevende terreng på stedet, to helikoptre ble rekvirert av brannvesen for å bistå.

et par timer senere opplyste brannvesenet at de har kontroll og at etterslukking pågår.