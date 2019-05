Fjotland brøt tradisjon

Fjotland har sammen med Gyland og Ualand vært de bygder i Agders nedslagsfelt som har holdt på lengst med folkefester 17. mai. Fjotland har holdt kveldens taler hemmelig. Det pleier å være en utflyttet fjotlending. I år brøt de tradisjonen.

Publisert: 18.05.2019 kl 11:08

Gunhild Eftestøl takkes for at hun holdt dagens tale på Fjotland.

Fjotland feiret tradisjonen tro med start ved kirka. Gunhild Eftestøl (80) Eftestøl holdt tale for dagen og fortalte om sin far som satt på Grini under krigen, en beretning som gav frysninger nedover ryggen og forteller at fred og frihet ikke er selvsagt. Etter tale for dagen flyttes feiringa til Fjotland heimen der korpset spilte og ordfører Per Sverre Kvinlaug overrakte blomster bl.a. til bygdas eldste, Jakob Eiesland, 103 år.

HEMMELIG: Kveldens taler holdes hemmelig. I år var det bygdas egen Eilif Isak Netland.

Beretning om seg selv

På skolen om kvelden var det fullt i gymsalen der korpset og kulturskolen innledet. Spelemannsnominerte og landskjente Hilde Selvikvåg som er på vei til å bli ekte fjotlending, sang. Den hemmelige taler i år var Fjotland egen bygdemann, Eilif Isak Netland, som da han sluttet dyr ved inngangen til 2019, ble bonden nord for fv. 42 i bygda som lengst holdt ut med melkeproduksjon. Hans tale var en beretning om seg selv, med godt glimt av humor. Samtidig ble det en beretning om Fjotlands utvikling de siste 40 år, en utvikling som beretter om nedgang i folketall i Fjotland, bl.a. har grenda Netland gått fra ca. 50 innbyggere til 7! Men talen var langt fra noen svartmaling av bygda, flott samhold, dugnadsånd og engasjement preger bygdelivet.

VENN: Hilde Selvikvåg sang og fortalte at hun var en Fjotland-venn.

REVY: Festkomiteen fremførte flere gode revynumre.

Revy-tema

Fjotland brøt tradisjonen med som de har hatt i mange år med å ha taler som har bodd, ikke bor nå i bygda. Etter matpause ble det mer «lått og løye» der festkomiteen var innom temaer som opptar bygda: Brannmennenes innsats, tilfeldig valg av gardsnavn, labert tomtesalg på Kvinlog, Radio Kvinesdal med reportasjetur oppover «Fjottland».

REPORTASJE: Radio Kvinesdal på reportasjetur til «Fjottland».

Vindmøller ble også berørt. Gjøglerne på scenen mente Agders stadige skriving om vindmøller kunne være et godt alternativ til den stadige skrivingen om sykehuset. Fjotland egen Hans Åge Marstad fikk lattermuskelen i gang med flotte en-manns-show. En fest for alle fylt med humør, latter og gjøgling. Fjotland fikk vist at ei lita bygd har kvaliteter og ressurser på hjemmebane.

ONE MAN: Hans Åge Marstad fikk lattermusklene på gli.