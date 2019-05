Flertall sa ja til bompenger

Til tross for at flere i kommunestyret i Lund uttrykte seg negativt til bompenger generelt, ble det likevel flertall for å delfinansiere nye E39 med bompenger.

Publisert: 10.05.2019 kl 14:00

Det var et utfall som ikke var ønsket av alle. Robert Fagerheim hadde i forkant av kommunestyremøtet stilt seg opp utenfor Moi Hotell for å demonstrere mot bompenger og å vise kommunestyrerepresentantene sitt syn på sak. Demonstrasjonen foregikk i det stille, men Fagerheims budskap var soleklart.

– Kommunestyret må si nei, fordi jeg mener det er en statlig oppgave å finansiere veiprosjekter og europaveier i Norge. Jeg er sikker på at det er penger nok der ute til at det kan løses uten at det skal gå utover bilistene, sa Fagerheim.

– Det er ikke riktig at det må betales bompenger hver gang dattera skal kjøres til barnehagen eller annet i Flekkefjord, la han til.

Gisler

Fagerheim er selv medlem av Lund Frp, og da saken kom opp til behandling var lokalpartiets gruppeleder, Ragnhild Kjørmo, raskt fremme på talerstolen.

– Frp vil sette foten ned for enda en unødvendig skatt. For dem som reiser mye – familier som skal kjøre på aktiviteter i Flekkefjord eller Egersund, eller for dem som pendler til jobb vil dette være en stor utgift. Her må statsråden gå inn og se på midler, for denne veien skal bygges uten bom, sa Kjørmo.

NEI TAKK: Robert Fagerheim demonstrerte for ny E39, men sa nei takk til bompenger. Foto: ANETTE LARSENKJØP BILDE

Også Senterpartiet uttrykte misnøye med saken, der gruppeleder Magnhild Eia trakk det frem som statens oppgave å vedta bompengeopplegget, og ikke kommunen.

– Vi vil ikke bidra til at familier er nødt til å flytte fordi det blir for dyrt med bompenger. Det får statlige myndigheter ta ansvaret for selv. Lund Sp vil derfor ikke gå imot bompengefinansieringen hvis staten selv mener at det er nødvendig for å få bygget veien, sa Eia.

– Det er klart at alle vil ha ny vei, men jeg opplever at vi blir tatt som gisler uten at vi får sagt våre meninger. Det er uforståelig at det er vi som skal vedta dette, fordi dette er statens ansvar, kommenterte Sigbjørn Andreas Hofsmo (Sp).

Vil ha ny vei

Flere av representantene uttrykte i debatten misnøye med bompenger generelt, men fremhevet viktigheten av å få en ny og sikrere E39.

– Ny E39 vil være med å styrke arbeidsplassene vi har lokalt. Ved å si ja vil vi få en trygg og god vei, der vi vil slippe alle dødsulykkene som vi har hatt. Jeg kan si at jeg er prinsipielt imot bompenger, men jeg aksepterer ikke at veien er som den er i dag. Jeg mener derfor at vi må være tydelig på at det er dette vi vil, sa John-Arvid Eik (V).

– Det er kjekt å være imot bompenger, men det kan vi ikke i denne saken. Her handler det om å få en ny vei, sa Hogne Skjerpe (H).

Arbeiderpartiets Anders Hafstad beskrev det også som merkelig og provoserende at det var pålagt kommunene å gjøre vedtak lokalt. Han fremholdt likevel at kommunen nå ikke kunne si nei til bompengefinansieringen og nei til ny vei.

Ved votering stemte representanter fra Frp og Sp imot fire av de åtte punktene i vedtaksforslaget. Høyre, Venstre, KrF og Ap stemte for alle punktene i forslaget.