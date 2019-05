Nye folketall: Se utviklingen i din kommune

I dag presenteres befolkningstall for første kvartal i 2019.

Det ble Kvinesdal som hadde den sterkeste folkeveksten i Lister i 2017. Lyngdal gikk ned i folketall for første gang på mange år. I Dalane gikk Sokndal frem og Lund tilbake.

Befolkningstallene for hele 2018 viste at både Sokndal, Lund, Sirdal Farsund og Hægebostad hadde synkende folketall. Flekkefjord stod helt på stedet hvil, mens Kvinesdal gikk frem med 24 og Lyngdal med 38.

Tallene fra 1. kvartal i 2019 viser at det bare er Farsund som har en liten vekst, ellers er det synkende folketall i hele regionen.

Flekkefjord hadde 19 flere døde enn fødte i 2018 (fødselsunderskudd). Økningen på 24 i Kvinesdal i 2018 skyldes både at innflyttingen er større enn utflyttingen, og at det var fødselsoverskudd.

Tallene for 1. kvartal 2019 viser at Flekkefjord både har fødselsunderskudd og større utflytting enn innflytting. Det gir et minus på 28 personer på årets første fire måneder. Kvinesdal går også i minus, men ikke med mer enn fem. Prosentvis er det verre for Sirdal som går seks i minus hittil i år og Sokndal med hele 16 i minus.



Utviklingen over tid

Befolkningstallene for hele 2016 viste at Lyngdal,Farsund og Lund vokste mest. Sirdal, Sokndal og Kvinesdal hadde en mer beskjeden vekst, mens Flekkefjord hadde befolkningsnedgang.

I 2017 endret dette seg noe: Kvinesdal vokste med 36 innbyggere i 2017 og Sirdal med seks. Sokndal hadde en vekst på 15. Lyngdal gikk ned med 17 i 2017. Også de andre kommunene har nedgang i folketall Hægebostad (-3). Lund har tilbakegang på 22, Flekkefjord gikk tilbake med 24 og Farsund med hele 43.

Lyngdal hadde fortsatt et bra fødselsoverskudd (48), men veksten stoppet opp. I 2015 vokste Lyngdal med 162 innbyggere. I 2016 var veksten 91 personer, 1. halvdel 2017 «bare» 18. og pr. oktober 2017 én i minus. Resultatet endte på 17 i minus i 2017. I 2018 snudde dette igjen og Lyngdal var desidert best i Lister med et pluss på 38. Lyngdal har fortsatt fødselsoverskudd i 1. kivartal 2019, men det er større utflytting enn innflytting og dermed fem personer i minus hittil i år.

Kvinesdal opp og ned

Tallene for 2013 viste at befolkningstallet i Kvinesdal gikk ned med åtte personer. For kommunen som har satt seg høye mål for befolkningsvekst (6722 innen 2022), var dette slett ikke gode tall. Det bedret seg litt i 2014 og kommunen endte året med en økning på 57 sammenlignet med 2013.

Kommunen hadde i 2015 både et bra fødselsoverskudd med 74 fødte og 46 døde og en netto tilflytting på 14. Det gjorde at at befolkningsregnestykket endte i pluss 33 som var endel dårligere enn ved forrige «årsoppgjør». Tallene for 2016 viser at Kvinesdal hadde fødselsoverskudd på ni, men utflyttingen var større enn innflyttingen og folketallet vokste bare med syv personer i 2016.

I 2017 trakk fødselsunderskudd på åtte ned, men innflyttingen gikk i pluss med 42 og dermed gikk folketallet opp med 36 personer fra 5988 til 6024. Det gav en vekst på 0,6 prosent. Også i 2018 ble det pluss, mens det hittil i år altså er minus fem for folketallet i Kvinesdal.

Flekkefjord de seneste årene

Flekkefjord hadde stygge befolkningstall i 2013 og endte med 47 i minus. Dette snudde i 2014 til 56 i pluss.

I 2015 ble 83 personer født i kommunen, mens har 82 gikk bort. Det gav et fødselsoverskudd på én. I løpet av 2015 flyttet 370 mennesker til kommunen, mens 345 flyttet ut.(+25). Flekkefjord gikk altså opp fra 9069 til 9096 innbyggere i 2015. I 2016 var det et fødselsoverskudd på 14, men utflyttingen var på 20 flere enn innflyttede. Dermed sank folketallet med seks personer.

Sentrumsområdet i Flekkefjord har økt sin befolkning de siste 20 årene med 662 (fra 6338 til 7000) mens det er blitt færre i distriktene...

I 2017 var det et fødselsunderskudd på 30 (flere døde enn fødte). Det at 24 færre flytter til kommunen enn de som flytter fra kommunen gjør at folketallet gikk ned fra 9090 til 9066. (0,3 prosent nedgang). Det var langt lavere folketall enn det var ved første halvår (9115) Med nullvekst i 2018 og stygge tall for første kvartal 2019 ser det ikke ut til å være noen snarlig bedring i sikte for Flekkefjord.

Sokndal og Lund

Folkeveksten i Sokndal og Lund tok seg skikkelig opp i 2013. I 2014 var det ikke så markert økning.

Sokndal hadde en folkevekst på fire personer i 2015, tiltross for et utflyttingsunderskudd på tre. Det var fødselsoverskuddet på syv som berget veksten.

Lund hadde i 2015 en nedgang på fire personer. Fødselsoverskuddet var på fem, men netto innflytting ble på ni i minus.

I 2016 snudde dette. Lund hadde et fødselsoverskudd på 12 og fire flere innflyttere enn utflyttere . Det gav en vekst på 16. Sokndal hadde en mer beskjeden vekst på bare tre personer i 2016.

I første halvår i 2017 vokste Sokndal med hele 35 personer takket være en stor tilflytting i forhold til fraflytting. Det ble en vekst på 15 i 2017. Det bodde 3331 mennesker i Sokndal ved årsskiftet. (vekst på 0,5 prosent) Pr. oktober 2018 var tallet imidlertid 3310, altså en nedgang på 21. Ved årets slutt var nedgangen på 26. til 3305

Lund hadde et fødselsoverskudd på 14 i 2018, men gikk likevel tilbake med 24 på grunn av utflytting. Det bor nå 3213 mennesker i Lund. Hittil i år er det tallet ikke endret. Det er omtrent like mange fødte som døde og innflyttede som utflyttede.

Sirdal litt ned

Sirdal stod i 2013 på stedet hvil med 1831 innbyggere. I 2014 var det fødselsoverskudd på seks og nettoinnflytting på én som dro folketallet opp med syv.

I 2015 var det imidlertid en nedgang på seks. Det skyldes en nettoinnflytting på minus 14. Fødselsoverskuddet på seks klarte ikke veie opp for utflyttingen. I 2016 sørget innflytting for at det ble en vekst på fire i Sirdal.

I 2017 var tallene i pluss. Med et fødselsoverskudd på seks og en utflytting som er på nivå med tilflyttingen blir det seks i pluss for Sirdal. Det betyr at det ved årsskiftet fra 2017 til 2018 var 1842 innbyggere. (vekst på 0,3 prosent). Ved utgangen av 2018 var det tre færre altså 1.839. Det skyldes både et lite fødselsunderskudd og mindre innflytting enn utflytting. Hittil i år er det både fødselsunderskudd og for stor utflytting slik at folketallet har gått ned med 6.

Lyngdal og Farsund i hver sin retning

Utviklingen i Lister er best for Lyngdal de seneste årene. I Lyngdal gikk folketallet opp med 162 personer i 2015. Det var imidlertid dårligere vekst enn 2014 da folketallet økte med 233. Veksten ble enda mindre i 2016 med 91 i pluss.

For første gang på mange år ble det nedgang i Lyngdal i 2017 (17). Fødselsoverskuddet var på hele 48 (108 fødte og 60 døde), men manglende tilflytting i forhold til fraflytting gjør at veksten har stoppet. Det var 8.571 innbyggere i Lyngdal ved årsskiftet. (nedgang på 0,2 prosent) I 2018 snudde dette igjen. Det var ingen av de andre kommunene i Lister som var i nærheten av Lyngdals vekst i fjor med et pluss på 38 flere innbyggere. Med et fødselsoverskudd på 28 og 10 flere som flytter inn, enn de som flytter ut, er Lyngdal i en klasse for seg selv. Hittil i 2019 er imidlertid utflyttingen så stor at Lyngdal også får minus (5) for de første fire månedene.

Tilsvarende tall i Farsund er 109 i pluss i 2015, mens folketallet økte med 80 i 2014. I 2016 var veksten på 64 i Farsund.

I 2017 var det en nedgang på 43. Det skyldes både fødselsunderskudd og «tilflyttingsunderskudd». Det var 9.726 innbyggere i Farsund ved årsskiftet. (nedgang på 0,4 prosent) Siden det har kommunen hatt et fødselsoverskudd på 6, men siden det har vært 38 flere som flytter ut av kommunen enn de som flytter inn i 2018, gikk befolkningen ned med hele 31 i 2018 i Farsund. Hittil i 2019 er innflyttingen god i Farsund og det er den eneste kommunen her i regionen med plusstall (14) i folkeutviklingen.

Hægebostad

Hægebostad gikk i pluss med ni i 2015 takket være et fødselsoverskudd på 13 og nettoinnflytting på -3 Dermed økte folketallet fra 1693 til 1702. Utflytting gjorde at kommunen ble stående på samme tall i 2016 til tross for bra fødselsoverskudd.

Kommunen stod på stedet hvil også i 2017 med en nedgang på tre innbyggere til 1.699. Fødselsoverskuddet er på fem, men fraflytting trakk ned. (nedgang i folketall på 0,2 prosent) I 2018 fortsatte nedgangen med 16 færre innbyggere til 1.683. Nedgangen de første fire månedene i 2019 er også stor for en liten kommune med hele 13 i minus.

