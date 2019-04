Foreslår å bruke 900.000 på folkehelseundersøkelse

Fylkesrådmannen anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune inngår samarbeidsavtale mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune om Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019.

Avisen Agder A/S

Publisert: 30.04.2019 kl 22:32

Fylkesrådmannen foreslår at Vest-Agder fylkeskommunes andel på 540.000 kroner belastes budsjettet for folkehelse og levekår. Prosjektet forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 360.000 kroner (40%) av budsjettet på 900.000 kroner til prosjektet.

Det er Folkehelseinstituttet som skal være dataansvarlig, og foreta datainnsamling på vegne av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Undersøkelsen skal gi kunnskap om hvordan voksne over 18 år opplever egen helse, trivsel, nærmiljøet og andre faktorer som påvirker folks helse. Resultatene fra undersøkelsen er viktig for å få et godt grunnlag for det regionale og lokale folkehelsearbeidet.

Undersøkelsen skal bidra til at fylkeskommunen oppfyller kravene i forskriften om oversikt over folkehelsen. Resultatene skal også kunne brukes i kunnskapsgrunnlaget for Agder fylkeskommunes og kommunenes planstrategi i 2020.

Budsjettet for prosjektet.

Utnytter dataene

Med bakgrunn i nylig inngått samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Fakultetet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, er det også dialog mellom partene om et samarbeid om å utnytte dataene fra undersøkelsen. Undersøkelsen kan brukes både til forskning og undervisning.

Egen kommunestatistikk

Utvalget for Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 skal være personer over 18 år bosatt i den aktuelle kommune i Agder. Utvalgsstørrelsen vil variere fra kommune til kommune, men det vil bli svært viktig å beregne utvalgsstørrelse stor nok til at flest mulig kommuner får sin egen kommunestatistikk. Med elektronisk innlogging og spørreskjema på internett kan utvalgsstørrelsen økes uten å øke kostnadene utover samarbeidsavtalens rammer.