FOT med på protestmarsj

FOT følger opp DNT sin invitasjon til støttemarsj for naturen.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

Søndag arrangerer DNT støttemarsj for naturen på 14 steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Flekkefjord og Oplands Turistforening støtter marsjen.

- Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å elektrifisere Norge uten å ofre urørt natur, sier styreleder i DNT Per Hanasand.

Ansvar

DNT mener at Norge også har et globalt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Men for å levere fornybar kraft i et volum som monner, må det satse på andre tiltak enn landbasert vindkraft, ifølge DNT. Den 12. mai samles alle som ser at det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing seg til støttemarsj. DNT håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med å tillate.

- Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

13 områder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. DNT er bekymret.

- Vi er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur, sier Hanasand.

Støtter

I Flekkefjord vil det søndag ettermiddag arrangeres støttemarsj for naturen til Kjørsfjellet. FOT er ikke arrangør av denne støttemarsjen, men mener at denne støttemarsjen for naturen kan være nyttig å delta på.

- Hidrahei er et fantastisk turområde i Flekkefjord, her har vi også vår turistforeningshytte; gården Li, Stegeløa og Kystledhytta i Dåtlandsstrand. Vi har flere merkede stier i dette området - stier som har eksistert i mer enn 100 år og som er inntegnet på kart som eksisterer for dette området., forteller styreleder Lilly Marie Kongevold i FOT til Agder.

FOT ligger i landskapsvernområde og driver planmessig forvaltning for det biologiske mangfold, fugleliv og dyreliv, forklarer hun.

- Mangfoldige timer og arbeid er nedlagt for å få området opp å gå, sikre en god forvaltning og sikre turtilbudet, og vi ønsker selvsagt det beste for både dette området og for naturen i fremtiden.