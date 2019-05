Tradisjonen tro har deler av andre- og tredjeklasse ved Flekkefjord Videregående skole igjen tatt turen til CERN i Genève.

Publisert: 11.05.2019 kl 11:20

Hele flokken samlet foran Globe of Science and Innovation. Den er hele 27 meter høy og 40 meter i diameter. Inni den kunne man besøke utstillingen: Universe of Particles. KJØP BILDE

Ulikt de andre årene fikk fysikk-klassene denne gang følge av elever fra både IT-, kjemi- og de teoretiske matte-klassene.

Tor-Inge Rake, rektor, Trond Tjorteland, lærer, Marianne Haugland, lærer, Biyanka Dimcheva, elev, Bjørn-Erik Aagedal, elev og Isak Westerholm, elev.KJØP BILDE

Tormod Nag stod som reiseleder og realfagslærerne: Arne Stokkeland, Anne Seland og Nils Kjell Gyland ble med på den lange bussturen til Sveits.

De tre viktigste stoppestedene for oss var uten tvil CERN, Wengen og Technorama. Men det var ikke det eneste på turen som skapte spenning.

På den lange bussturen opp og ned sørget nemlig Tormod Nag for underholdning utenom det vanlige. Vi fikk høre alt som var å vite om Sveits, fysikkens historie, og ikke minst: om CERN. For eksempel at hver innbygger i Sveits spiser 11,6 kg sjokolade i gjennomsnitt per år.

De er også kjente for sine klokker. Informasjon som dette endte opp med å bli brukt i en stor quiz med danskebåtenbuffet til premie. Vi fikk også vite en god del mer om lærerne våre etter en god, gammeldags bli-kjent-lek.

Hoveddestinasjonen vår på turen var selveste CERN. Vi ble her godt tatt imot av bibliotekaren, Jens Vigen, som hadde planlagt en meget innholdsrik dag for oss alle. Først fikk vi et foredrag om CERN hvor han nevnte at navnet i seg selv står for the European Organization for Nuclear Research, men at det til dels er blitt utdatert med tiden.

Vi fikk deretter en rekke andre foredrag. Ett fra Olav Stapnes og ett fra den finske teoretikeren, Alexis Kurkula. Ellers stod også muligheten til å besøke ELENA, "the Extra Low ENergy Antiproton decelerating ring", i Antimatteriefabrikken åpen. Dette er en akselerator som vanligvis er i drift, men på grunn av arbeid i den stod den stille. Å besøke den er en utrolig sjelden opplevelse man helst ikke takker nei til, og vi endte alle med å ta turen innom. Til slutt, stod IT-avdelingen åpen får besøk. Her kunne man høre om teknologiens reise fra starten av CERN til den nåværende situasjonen.

Turen vår fortsatte dagen etterpå videre til Wengen. Etter å ha sjekket værmeldingene flere ganger og vært i tvil ble vi alle overrasket over det strålende været som møtte oss. Man kan si det var litt mye vind på toppen av Kleine Scheidegg, men ellers stod det bra til.

Mesteparten av flokken tok fatt i skiene eller snowboardene sine og føk nedover fine, preparerte slalåmbakker. Noen valgte hellet å ta toget opp til Kleine Scheidegg eller Top of Europe, mens andre oppholdt seg i selve byen, Wengen. Sent samme dag hoppet vi slitne inn i bussen og fortsatte reisen videre til Zurich.

Etter en lang, aktiv utedag i Wengen stod Zurich for en aktiv innedag på Technorama. Det er et vitenskapsmuseum som oppfordrer alle besøkende til å røre utstillingene sine i stedet for å bare se på dem! Her fikk alle forsøkt seg på flere av de 500 forskjellige forsøkene de har stående ute året rundt. Og man ble utfordret til å prøve seg uten bruksanvisningen. Noen elever fikk blant annet forsøke seg på å holde lyn under kontrollerte forhold. Andre fikk, som du kan se på bildet, hårreisende opplevelser.

Samtidig som vi var i Sveits var kunstklassene på tur til Barcelona, engelskklassene i England og mediaklassene i Amsterdam. Alle hadde hatt innholdsrike reiser, men vi anbefaler virkelig ungdommer der ute til å velge realfag, og spesielt fysikk! Dette er en tur du ikke vil gå glipp av, og et viktig fag hvor du lærer om de aller mest grunnleggende prinsippene angående det som foregår rundt oss.