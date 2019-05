Hadde ikke sjekket godt nok

Kleivan 10 kan likevel ikke brukes til fire boenheter.

Publisert: 13.05.2019 kl 00:00

Bystyret i Flekkefjord fikk nylig fremlagt tilleggsopplysninger om bygging av boliger for vanskeligstilte i Kleivan 10. Det gjorde at saken ble utsatt og sendt tilbake til administrasjonen og behandling i utvalgsmøte.

Utvalg for helse, kultur og oppvekst (UHKO) behandlet i møte 23 april en sak hvor det ble lagt frem et alternativ til en søknad om dispensasjon om å bygge to småhus på tomten i Kleivan 10. Alternativet som ble lagt frem var at boligen ble pusset opp til fire boenheter. To hybler i kjeller og en leilighet med tre soverom i 1. etg. samt tilsvarende leilighet med tre soverom i 2. etg.

Ble anket

Rådmannens forslag til innstilling var at de fire boenhetene i Kleivan 10 skulle rehabiliteres for inntil 2,5 millioner kroner. Rådmannens forslag ble vedtatt fem mot fire stemmer og ble deretter anket til Bystyret. Medlemmene av utvalget som stemte for forslaget var tydelige på at det var en forutsetning for vedtaket at dette var noe som lot seg gjøre plan- og bygningsfaglig.

I etterkant av utvalgsmøtet hadde kommunalsjef for helse og velferd et møte med samfunn og teknikk. I forbindelse med dette møtet ble det avklart at det vil være en større prosess enn først antatt å realisere alternativet med fire enheter.

Ikke godkjent

I kommunenes arkiv for eiendommen fremgår det at boligen i 1946 ble godkjent oppført med to enheter, en leilighet i første etasje og en leilighet i andre etasje. Det er ikke funnet dokumentasjon på at boligen er godkjent med fire enheter. Siden det foreligger usikkerhet omkring godkjenninger for bruk av kjeller som egne boenheter må dette søkes godkjent. Boligen ligger innenfor kommunedelplan for sentrum og i uregulert område. Kommunedelplanen for sentrum har et generelt krav om regulering. Det innebærer at det i denne saken enten må utarbeides reguleringsplan eller søkes om dispensasjon fra dette plankravet.

Stenge av soverom

- I forbindelse med at boligsosial handlingsplan legges frem for utvalg for helse, kultur og oppvekst (UHKO) i møte 21.mai vil det mest sannsynlig foreslås et alternativ hvor de to boligene i 1 og 2 etg. renoveres til fleksible boliger som kan benyttes til vanskeligstilte, opplyste kommunalsjef Inger Marethe Egeland i sin redegjørelse til bystyret.

- Leilighetene bør utformes med tre soverom, men med en fleksibel utforming hvor to av soverommene er avstengt, slik at det fremover kan benyttes som leiligheter med ett soverom. Dette forslaget vil utvalget ta stilling til i behandlingen av boligsosial handlingsplan.

Saken utsettes

I bystyret påpekte John Hansen (H) at han mener at ansvar og roller mellom helseavdelinger og boligforvaltning må avklares bedre.

- Saken viser at når det ikke er klar kontakt, så går det galt. Jeg mener helse- og sosialavdelinger må klarlegge behov og ikke drive boligforvaltning. Høyre foreslår at saken sendes tilbake til administrasjonen og ber om at det legges frem planer for Kleivan (og andre objekter) som er faglig forankret i den kommunale boligforvaltningen, sa Hansen.

Anne M. Larsen (V) hadde også et utsettelsesforslag om å sende saken tilbake til utvalg for helse, kultur og oppvekst (UHKO), men hun trakk dette for at bystyret skulle kunne samle seg om Hansens forslag. Et enstemmig bystyre vedtok deretter Hansens forslag om utsettelse.