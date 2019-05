Her er den nye rådmannen

Lars-Arne Oldernes fikk enstemmig ja i kommunestyret til å bli ny rådmann i Sokndal kommune.

Publisert: 13.05.2019 kl 19:30

Debatten gikk for lukkede dører.

Etter dørene ble åpnet sa Tove Monica Mysing (Uavh) at det bør være evaluering om fast ansettelse før det er gått seks måneder.

– For det var det ikke sist gang, advarte Mysing.

Fungerende rådmann Karl Johan Olsen svarte at nettopp det er blitt fast prosedyre pr. i dag.

Christer Bu Mathiesen (V) mente det var en god prosess med gode søkere.

– Jeg har en god magefølelse for at den vi velger i dag blir en god match for Sokndal, sier Christer Bu Mathiesen.

Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) var enig.

– Jeg støtter det Christer sier. Det har vært en veldig god prosess. Dette er en god kandidat for Sokndal kommune, mente Trond Arne Pedersen, som la til at han personlig som ordfører kun får 28 dager sammen med den nye rådmannen.

Kjell Tore Sand (Ap) minnet om at man på forhånd bør være enige om hva en slik avtale skal inneholde, og advarte mot sluttpakker som er vedtatt og som man ikke kan gjøre noe med.

Debatten endte med enstemmig vedtak, og Pedersen gratulerte Lars-Arne Oldernes med rådmannstillingen.