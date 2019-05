Norsk Vind Energi uttrykker forståelse for frykten enkelte har for større turbiner på Skorveheia i Flekkefjord, men selskapet viser også til fordelene.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

FAGANSVARLIG: Fagansvarlig John Amund Lund i Norsk Vind Energi AS minner om at prosjektet også har store positive ringvirkninger. Foto: Norsk Vind

Den lokale og nasjonale «medvinden» for vindkraft kan være i ferd med å snu. Da saken ble behandlet i Flekkefjord kommune for 10 år siden, var det bare Naturvernforbundet og noen naboer som var mot Skorveheia vindkraftverk.

- Nå mobiliseres det til en lokal protest mot vindkraftverket på Skorveheia. Hvordan ser dere på at motstanden er økende?

- Vi har forståelse for frykten mange føler, men ser samtidig mye positivitet rundt prosjektene som vi har etablert i Rogaland. Vi er overbevist om at en realisering av Skorveheia kan gi positive bidrag til Flekkefjord kommune, både i form av arbeidsplasser, aktivitet for lokalt næringsliv og inntekter til kommune og nærmiljø. sier fagansvarlig John Amund Lund i Norsk Vind Energi AS til Agder.

Byggestart i 2020

Skorveheia Vindpark fikk konsesjon av NVE i desember 2013. Den ble stadfestet av Olje- og energidepartementet i april 2015.- Hva er status for prosjektet, og når beregner dere eventuelt byggestart?

- Vi arbeider med planlegging av prosjektet, og forventer byggestart våren 2020.

- Hvorfor har det tatt så lang tid etter at konsesjon ble gitt fra Olje- og energidepartementet (OED)?

- Det har vært usikkerhet knyttet til nettsituasjonen i området. Agder Energi Nett har nå avklart at det er kapasitet i nettet, og vi arbeider nå med å få nødvendige avtaler på plass, forklarer Lund.

Stor verdiskaping

- Hvilke positive effekter mener dere Skorveheia vil kunne gi?

- Vi forventer om lag fire lokale faste arbeidsplasser i tilknytning til prosjektet, i tillegg til ca 3 millioner kroner årlig i skatteinntekter for kommunen. I forbindelse med etableringen av vindkraftverket forventer vi at rundt 150 millioner av verdiskapningen vil tilfalle lokalt og regionalt næringsliv, fremholder Lund.

- Videre vil vindkraftverket bidra med positive ringvirkninger i form av lavere kraftpriser og bedre konkurranseevne for kraftintensiv industri. Vi er også åpne for å bidra på andre måter for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Fylkesvei 44

- Hvilke tiltak blir gjort for å kunne komme frem med turbindeler via fylkesvei 44? - Vi arbeider for tiden med å avklare transportruter, men forventer at det må gjøres betydelige utbedringer ved Skollabakken. Dette håper vi kan komme alle som ferdes langs fylkesvei 44 til gode i form av en sikrere og tryggere vei, sier Lund.

Turområde

- Hvilke tiltak blir gjort for at vindparken skal kunne gjøres tilgjengelig som turområde?

- Dette er noe som vi vil diskutere med kommune, grunneiere og andre interessenter. Av erfaring vet vi at vindkraftverkene vi har etablert blir populære turområder. Vi som utbygger er svært positiv til dette, og ønsker å legge til rette for at folk i området skal få minst like gode muligheter til å komme seg på tur også i fremtiden.

Uaktuelt med 250 meter

- Er det riktig at de nye turbinene det er søkt om å bruke blir 250 meter høye?

- Antall turbiner og størrelse vil omsøkes som en del av prosjektets Miljø, transport, areal (MTA)- og detaljplan, men vi kan allerede slå fast at en høyde på 250 meter er helt uaktuelt. Visualiseringer av aktuell utbyggingsløsning vil bli utarbeidet som en del av MTA- og detaljplan, svarer Lund.