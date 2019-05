I dag kommer prøvesvaret

Det er brukt 20 millioner. Nå kan det bli full stopp.

Publisert: 10.05.2019 kl 11:20

Jøssingfjord Vitenmuseum får i dag prøvesvarene som viser om grunnen er forurenset eller ikke.

Sokndal kommune fikk tips fra Titania om at grunnen mulig kan være forurenset. Det var i mars. Dermed ble det stans i gravearbeidet. Grunnen undersøkes nå av et firma som er leid inn for formålet. Prøvesvaret skal være klart fredag.

– Det er ikke slik at det er funnet noe gift. Men Titania har gitt beskjed om at det er mulig grunnen der det graves kan være forurenset med større konsentrasjon av miljøgifter enn det som er naturlig, som følge av industriell drift, forteller teknisk sjef Margit Åreskjold.

MÅTTE STANSE: Titania har hatt opprydding i store deler av området. Men i området der det tidligere i år ble utført gravearbeider er det likevel uklart om det er større konsentrasjon av miljøgifter. Det er ikke snakk om at det ligger nedgravd giftig avfall, men at selve grunnen som sådan kan være forurenset.

– Når det kommer slike tips om mulig forurensning, er vi pålagt å legge ned en stans i bygge- og gravesaker. Vi må få prøvesvaret før vi vet om arbeidet kan fortsette, sier Åreskjold.

KAN BLI STOPP: Det er Dalane Folkemuseum som leier grunnen i Jøssingfjord av Titania.

– Vi startet graveprosessen i god tro på at alt var av veien der vi skulle bygge. Det ble graveforbud – helt korrekt. Vi har hyrt inn et firma som skal foreta en analyse. De skal vurdere farlighetsgraden, sier daglig leder Leif Dybing i Dalane Folkemuseum til Agder.

Han sier det er alarmerende at det kan bli en ekstraregning for å fjerne forurenset masse. Det kan føre til permanent stans for vitenmuseet. Det er tiltakshaver, altså Dalane Folkemuseum som er ansvarlig for å fjerne eventuell forurensning.

– La oss si det blir dyrt, som et tankeeksperiment. Da er det stopp for Jøssingfjord Vitensenter. Vi har brukt 20 millioner kroner til nå på prosjektering og hele prosessen. Hva som skjer i fortsettelsen er en avgjørelse styret i Dalane Folkemuseum må ta 15. mai. Vi kan være heldige, eller det kan også bli svindyrt om avfallet må sendes til Langøya.

ANALYSE: Massen regnes ikke som forurensning så lenge den ligger i ro. Når det graves flyttes det på massen og da kan eventuell forurensning bli spredt. Det er derfor det er tiltakshaver som står som ansvarlig, forklarer Åreskjold.

– Vi vet ikke noe mer før analysen foreligger. Svaret sendes over til Sokndal kommune. Hvis dette inneholder forurensning blir det en tiltaksplan, og prosedyre for å få det gjort, sier Dybing.