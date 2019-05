 Ikke alt du får på hagesenter!

Tradisjonen tro blir det plantemarked i Hovsherad første lørdagen i mai. Lund Hagelag lover noenlunde sjeldne planter og aktiviteter for små og store.

Publisert: 03.05.2019 kl 00:00

Siden 1986 har det blitt arrangert plantemarked i Hovsherad, og de siste årene har arrangementet som regel blitt lagt til den første lørdagen i mai. I morgen skjer i det igjen.

- Noen ganger er våren sen og noen ganger tidlig, men i år er tiden helt perfekt for plantemarked, forteller Inge Aslak Høines til Agder.

Høines var med å stifte hagelaget i 1986 - den gangen het det Hovsherad hagelag, men de byttet senere navn for å omfavne hele kommunen. I dag består laget av litt i overkant av 20 medlemmer fra alle bygdene.

- Men vi vil gjerne bli flere, slik at vi kan få til flere arrangementer og aktiviteter, særlig for barn. Du behøver absolutt ikke være gartner eller å ha god peiling på alt. Hagelaget er til for at du kan få stilt spørsmål og få hjelp til det du lurer på, tilføyer styremedlem May Linn Kjørmo Gjelsten, som selv ikke har så lang fartstid i laget.

Barneloppemarked

Plantemarkedet foregår på skoleplassen i Hovsherad. På markedet blir det salg av planter og frø, og arrangørene lover et godt og spennende utvalg til rimelige priser.

- Det er for eksempel planter og blomster som er sådd av frø, i tillegg blir det noen blomster som det ikke er sikkert at du finner på et hagesenter, forteller Høines.

For de yngre inviteres det til et eget loppemarked, hvor barna kan ta med alt fra gamle leker til klær for å selge det på markedet.

- Vi ønsker å satse på ungene som ikke like interesserte i planter og blomster som voksne, slik at dagen blir en begivenhet for hele familien. I tillegg blir det kafeteria med pølsesalg og lotteri. Det blir et lotteri for voksne og et for barna, med lokale gevinster, forteller Kjørmo Gjelsten.

HØYESTE SOLSIKKE: I år blir det igjen solsikkekonkurranse, der barna får muligheten til å så solsikkefrø. Den høyeste solsikken blir premiert med et frukttre, som regel et epletre.

- Frøene gir i år en solsikke med en stor blomsterkrone. I fjor var det mange som sådde frø, men ikke så mange som meldte inn høyden. Vi håper jo at flere gjør det i år, fordi det kan inspirere ungene til å drive med hagearbeid, trekker Kjørmo Gjelsten frem.