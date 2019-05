Inviterer til festival på Moi

Lørdag er det igjen klart for Fløyveifestivalen på Moi. Dette blir den 6. festivalen, men den første offisielle utendørs.

Publisert: 16.05.2019 kl 10:15

– Årets Fløyveifestival blir det største arrangementet vi har arrangert så langt. Årets lineup med Onsdagsbandet, Playboys, To Be Named og Geir Halleland er tilpasset slik at festivalen passer for alle aldersgrupper over 18 år. Vi har nok fått et rykte for å være en fest for den yngre garde, men dette er ikke tilfelle. Festivalen passer for alle over 18 år og det viser årets lineup tydelig, forteller styreleder Anders Hafstad i Fløyveifestivalen.

Det opplyses om at forhåndssalget har satt ny rekord. Festivalen har tidligere blitt holdt inne i selve Lundetun, men i år blir det satt opp et telt og rigget til en scene på torget utenfor kulturhuset.

– Vi gleder oss stort over at værmeldingen ser meget bra ut og ser frem til arrangementet. Vi er godt i rute og riggingen av scene og telt starter i kveld! Dugnadsteamet består av mer enn 20 personer som alle ser frem til å lage liv på Moi, sier Hafstad.

Egen pizza

Det er heller ikke bare at arrangementet holdes utendørs som er nytt. Styret har utviklet seg videre og har i år satt opp en egen bobilparkering i Timrevika. Det meldes om interesse fra flere med bobiler som ønsker å overnatte med nærhet til festivalen.

– I tillegg har vi booket Malmtoget som skal kjøre rundt på Moi og hente folk fra vorspiel og ned til festivalområdet. Dette tilbudet har tatt helt av og det er allerede over 100 festdeltagere som har bedt om å bli hentet, opplyser styrelederen, og fortsetter:

– Thomas Valand og Tollboden Bakeri kommer også for å lage deres berømte pizza. Spør du meg finnes det ingen pizza i distriktet som kan sammenlignes med denne! Styret var tidligere i vår på pizzakurs hos Tollboden Bakeri der vi endte kvelden med å designe vår egen «Fløyveipizza». Denne blir selvfølgelig på menyen på festivalen.

HEADLINER: Onsdagsbandet er headliner til årets Fløyveifestival. Bandet serverer covers av kjente låter. Foto: ARKIVKJØP BILDE

Manglet en festival

Styret håper mange tar turen til Moi og blir med på festen. Hafstad og resten av styret mener at en god musikkfestival lenge har vært savnet på Moi.

– Moi har de siste årene eller kanskje alltid manglet en god musikkfestival. Det er ønsket om å dekke dette behovet som er vår hovedmotivasjon for å ta festivalen et nytt steg videre. Dette selvfølgelig kombinert med at vi elsker å ha det gøy og å legge til rette for at alle andre også skal ha det gøy, sier Hafstad avslutningsvis, som ønsker alle velkommen til Moi førstkommende lørdag.