Dagens taler i Flekkefjord var stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF). Han la ikke skjul på at Flekkefjord har fått en spesiell plass i hans hjerte.

Publisert: 17.05.2019 kl 17:10

Hareide innledet med å gratulere med dagen.

– Jeg var i Flekkefjord også for tre uker siden. Den gang var det Helenas konfirmasjon – eller «Helenas 17. mai» som Tord Olav på fire så fint sa det. Jeg er ganske ofte i Flekkefjord. Og jeg er blitt veldig glad i Flekkefjord. En nydelig by, med nye bruer, fantastisk bakeri – men viktigere enn det: Her er folk engasjerte og står på. Her har jeg min flotte svigerfamilie. Jeg husker hvordan svigerfar første gang inviterte ut på middag på kinarestauranten og med største selvfølgelighet bestilte kjøttkaker og poteter. Og han fikk det, fortalte Hareide som sammenlignet folk som har betydd mye for ham på sitt hjemsted Bømlo med det han ser i Flekkefjord.

– Her i Flekkefjord blir 17. mai som mange andre steder feiret med arrangement hele dagen. Arrangørene er lag og foreninger i Flekkefjord, og de legger ned utrolig med dugnad. Dette er jo det som kjennetegner Flekkefjord. Felleskap og samhold. Og at en stiller opp.

– Som politiker har jeg sett hvordan Flekkefjord som samfunn har stilt opp for sykehuset. Imponerende. Og de siste månedene har vanskelige medieoppslag – ikke gjort det enklere. På ny har dette lokalsamfunnet vist at en kan stå sammen også når det er krevende. En skal være forsiktig med å kommentere media – men jeg må gi honnør til Avisen Agders formidling i denne saken, sa Hareide.

Stiller opp

– Min svigerfamilie opplevde også Flekkefjord på sitt beste. Hvordan lokalsamfunn og så mange enkeltmennesker stilte opp da de mistet datter og søster for sju år siden, sa Hareide

– Kongen sa i sin nyttårstale i år: «Akkurat ditt smil kan gjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten. Akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre hverdag for en annen. Akkurat din omtanke kan utløse nye, gode handlinger.» Jeg synes det er ord og handlinger Flekkefjord lever godt opp til.

Dikteren Kolbein Falkeid sier det så godt:

Jeg tror på mennesker som brenner. Det knitrer dypt i dem en mening

De synker aldri ned i slammet. Jeg tror på mennesker som brenner

Det er som er så flott med lokalsamfunnet – er at vi alle kan delta og gi våre bidrag. Som kjent var jeg ingen stor fotballspiller. Men derimot en meget habil loddselger. Selv om selvtilliten fikk en knekk da jeg elleve år gammel opplevde at mannen i huset ropte inn til kona: «Det står ei søt lita jente og sel lodd.»

Offensivt næringsliv

Jeg har også lært av min nevø hvordan en skal takle nederlag på fotballbanen. Han tapte 14-0. Men som han sa - det var ikke hans feil – for han spilte i forsvaret. Han mente de fremme i angrepet burde scoret 15.., fortalte Hareide

– Akkurat en slik offensiv tenkning føler jeg også preger næringslivet i og rundt Flekkefjord tenker. Flekkefjord har et allsidig og flott næringsliv – særlig rettet mot offshore. Vi må aldri glemme at verdiene vi skal leve av må skapes. I dag vil jeg særlig nevne Parat Halvorsen. Parat Halvorsen i Flekkefjord leverer avanserte elektriske kjeler som for få har fått med seg. Fra Flekkefjord leverer de mekaniske løsningene som gjør at vi kan drive oljeplattformene våre elektrisk. Og de leverer elkjeler som gjør det mulig for Tyskland og andre land å gå over til elektrisk oppvarming og bruke mer fornybar kraft. De levert kvalitet og de leverer for et bedre miljø og klima, fremholdt Hareide.

Løfte perspektivet

– Jeg sa vi skal være takknemlige og løfte perspektivet på 17. mai. Jeg vil avslutte med nettopp det, sa Hareide og fortalte en historie om et misjonærpar i Nepal som skulle forsøke å beskrive annerledeslandet Norge der vi har så mye å være takknemlige for.