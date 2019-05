Jorunn Hamre mangler penger

Misjonær Jorunn Hamre er i prekær pengemangel. Hennes siste kirkeprosjekt i Etiopia står i fare for ikke å bli fullført. Den 88 år gamle dama ber om hjelp fra misjonsvenner i Kvinesdal og omegn for å fullføre søndagsskolehuset hun bygger som avslutning på sin 60 år lange misjonsgjerning i Etiopia.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

Hun har vært misjonær blant 75 millioner mennesker siden 1959. Da hun ble pensjonist 67 år gammel, fortsatte hun på egenhånd med sine egne midler, basert på minstepensjon. Hun er prototypen på oppofrende misjonsarbeid gjennom et langt liv som etter hvert går mot slutten.

Fhv. generalsekretær Egil Grandhagen i Norges største Misjonsorganisasjon, kalte kvinesdaldama Jorunn Hamre, for NLMs tøffeste og mest rotekte misjonær. Hun reiste til Etiopia i 1959, 28 år gammel, og har siden arbeidet som misjonær under mange dramatiske forhold.

Den etiopisk-lutherske Mekane Yesus-kirken ble etablert dette året. Siden oppstart av samarbeidet med misjonsorganisasjoner i Norge, har kirken vokst fra 18.000 medlemmer til 8 millioner! Selv er hun ydmyk og lar kallet hun fikk til å bli misjonær, gå foran all annet. Da hun ble pensjonist som misjonær av NLM 67 år gammel, var hun ikke ferdig med misjonskallet som hun har hatt siden hun var liten. Helt på egen hånd dro hun ut til steder i Etiopia der de nesten ikke har hatt besøk av misjonærer. Mange prosjekter og bygg har hun stått bak. For et år siden reiste hun ut for å fullføre byggeprosjekt med ny kirke.

Siste prosjekt

- Dette hadde jeg tenkt å få i havn før jeg legger hodet på puta for siste gang. Nå ser det ut som at byggingen av søndagsskolehuset ikke kan fullføres fordi det ikke er penger! 200.000 kroner mangler, fortalte Jorunn nylig.Karsten Syvertsen som er Jorunns kontaktmann i Kvinesdal, har hver måned sendt ut minstepensjonen til Jorunn. Hun har levd sparsommelig og klart å bygge en kirke med plass til 700. Den mangler bare noen høyttalere og utstyr. Jorunn satte i gang med å bygge et søndagsskolehus med plass til 200 barn. Barna måtte vinnes for Jesus. Huset mangler vinduer, dører og en del av taket før det er ferdig. Kostnaden er beregnet til 200 000 kroner, men de pengene har ikke Jorunn.

GÅTT BORT: - En av grunnene til mangel på midler er at her hjemme har trofaste, gjerne eldre givere falt fra, og unge har ikke «overtatt». Jorunn har med sitt engasjement tent mange til innsats for misjonen. Selv har hun slitt seg ut, hun veier nå 51 kilo og har i år hatt flere operasjoner på sykehus i Addis Abeba. Hun føler at tiden til endelig hjemreise er like om hjørnet, men først skulle hun likt å se at huset der barn skal høre om evangeliet, kunne fullføres, forteller Karsten Syvertsen.

Han har vært nede og sett litt av byggearbeidet til Jorunn nær byen Umburso. Husene er sikret med om lag en kilometer lang sement-mur rundt eiendommen for å hindre røvere og innbrudd.

Drama

Jorunns 60 år misjonærhistorie er full av dramatikk. Tre ganger er «søster Jorunn», som hun kalles, blitt truet på livet. Etiopia hatt en spesiell plass i hennes hjerte. Hun brenner for å forkynne etiopierne om Jesus, og regner seg nesten som afrikaner. Til tross for mye dramatikk og et stridt liv i sparsommelighet, forteller hun likevel om et rikt liv på misjonsmarken! Hun har sett evangeliets utbredelse til et folk i mørke.#Mordere

Lengst jobbet hun med Gujdi-folket som også kalles morderstammen fordi man måtte drepe et annet menneske for å få lov til å gifte seg. Dette har forsvunnet etter som Guds Ord har virket. Jorunn har virket i fjorten ulike stammer på fjorten steder i Etiopia. Hun har vært mest på øde steder, og der hun bygger nå, ligger 52 mil fra hovedstaden Addis Abeba. Tre ganger ble hun forsøkt drept av muslimer. Hun har fortalt om djevleutdrivelser, onde ånder, malaria, fattigdom og sult hos fattige etiopiere. Hun har gitt ut flere bøker om sine opplevelser, samt en sangbok. Hun har mange minner og gjenstander i et minimuseum i kjelleren i hjemme Kvinesdal.

Hinder

Hindringene har vært mange, og både kommunistregimet som styrte landet fra 1974 til 1991 og religiøse grupper har forsøkt å bli kvitt misjonæren. Jorun har ikke gitt opp i motstanden. Nå er kirkebygget omtrent ferdig, og kan være et redskap til å spre det glade budskap. En gang kom hun til Umburso, og tenkte å overnatte på en helsestasjon misjonen hadde bygget der. De hadde ikke tenkt å dra videre den dagen, men en stemme inni henne sa: Dra videre! Noe hun gjorde. De skulle inn til Gorrakorre-området, en fem timers tur til fots fra Umburso.

Følget tok fatt på reisen, natta kom og de tente bål for å holde villdyr unna.

Drama

De kom dit de skulle. Den siste dagen kom stasjonsstyreren til søster Jorunn med en dramatisk beskjed: -Tre unge menn hadde blitt lovet 2000 etiopiske birr av en muslimsk leder hvis de klarte å drepe misjonæren. Det var planlagt til den kvelden følget fortsatte. Forfølgerne klarte ikke å finne misjonæren ved helsestasjonen. De ble så sinte at de knuste alle vinduene i Land Cruiseren!Drapsforsøk og sykdom til tross, misjonæren fra Kvinesdal lar seg ikke skremme i en alder av 88 år. Hun har på nært hold vært vitne til en rivende utvikling i Etiopia, ikke minst har evangeliet hatt enorm fremgang.

GJENBRUKEN TRÅR TIL: I fjor reiste Jorunn for å fullføre byggingen av en ny kirke. Det har gått nokså bra, takket være god støtte fra misjonsfolk i Norge, mest i Kvinesdal. Søndagsskolehuset ser det noe mørkere ut for. 200.000 kroner mangler. Onsdag før Kristi Himmelfartsdag holder Gjenbruken i Kvinesdal ekstra åpent. Alt som kommer inn da, skal i sin helhet gå til prosjektet Jorunn Hamre ønsker å fullføre før hun forlater sitt andre hjemland, Etiopia for godt. Det mangler bare en liten bit på fullførelse av et gigantisk livsverk i misjonens tjeneste.

Karsten Syvertsen og flere andre misjonsvenner, satser på fullførelse og håper mange vil hjelpe til å fullføre Jorunns 60 år lange misjonsvirksomhet. Det vil glede henne enormt, en flott gave til 88-årsdagen nå i mai. Hun innser at kvelden for henne er kommet selv om hun aldri har pensjonert seg. Helsa svikter, men iveren har hun, denne Sambandets tøffeste misjonær!