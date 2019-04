Kan overta topplassen

Runde fire av årets sesong er godt i gang, men både FFK og KIL spiller sine kamper i kveld.

Publisert: 29.04.2019 kl 00:00

I løpet av to timer på lørdag ble FFK dunket ned fra toppen av sin avdeling i 4. divisjon til fjerdeplass - uten selv å spille. Seks lag var i aksjon i helga, og de øverst plassert på tabellen vant sine respektive kamper. I skrivende stund ligger Express øverst etterfulgt av Vigør, Hisøy og FFK. Det plutselige fallet på tabellen skyldes først og fremst at FFK spiller sin kamp i fjerde runde i kveld - men det sier også noe om at det er jevnt i toppen og at tabellen svinger i starten av sesongen.

Jerv 2

FFK reiser til Grimstad og tas imot av Jerv 2. Vertene har hatt en brukbar start på sesongen med to seiere og ett tap på de tre første kampene. FFK har syv poeng så langt, og vil trone alene på topp dersom det blir seier i kveld. Jerv 2 vant sin foreløpig eneste hjemmekamp 2-0 mot Kvinesdal - og det er grunn til å forvente en jevn kamp.Flekkefjæringene er ifølge hovedtrener Øyvind Maude Nedland der de skal være etter tre kamper, men han erkjenner at det ikke var kalkulert at poengtapet skulle komme hjemme mot et svakt Lyngdal-lag. Det vil han nok revansjere i kveld.

FFK har scoret seks mål så langt, som er betydelig mindre enn lagene rundt seg på tabellen. De tre øverste lagene har nettet henholdsvis 17, 13 og 11 mål. FFK har til gjengjeld sluppet inn langt færre med sine fire.

Kvinesdal

De blå naboene fra Kvinesdal ble ikke berørt særlig av helgens kamper. De startet helgen på 11. plass - like over nedrykksstreken - og ligger der fortsatt. At Randesund tapte var til KILs fordel, som med poeng i kveld vil være garantert å ligge på rett side av streken frem mot neste serierunde.Kvindølene har tre poeng på de tre første kampene. Seieren kom mot Lyngdal i en dramatisk derbykamp. I kveld er det Fløy-Flekkerøy 2 som står for tur, og KIL reiser til Kristiansand som underdog.

Vertene har seks poeng - og regnes nok som favoritt i kveld. Med hjemmeseier vil Kristiansand-laget puste FFK i nakken. Men dersom Kvinesdal skulle komme hjem med tre poeng, vil det trolig bety at de tar et komfortabelt steg unna nedrykksstriden - inntil videre.

Kvinesdal har scoret fire mål og sluppet inn seks i de tre første kampene av 2019-sesongen.