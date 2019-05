Kjemper for tilførselsvei til E39

Lokale Frp-politikere i Flekkefjord bruker sine kontakter til topps i Samferdselsdepartementet.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

Nye Veier har opplyst at de kan «tilby» tilførselsvei ved å flytte avkjørselen til Gyland og svinge seg litt mer i dalen der Flikkabekken renner, men ellers utbedre og bruke dagens trasé fra Flikka til Lølandsvannet.

Bygging av en helt ny trasé med tunnel til én million kroner er ikke aktuelt dersom Nye Veier skal nå sitt mål om samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

MØTE: Stortingsrepresentant Gisle M. Saudland og Torbjørn Klungland hadde nylig et møte med statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet om tilførselsveier på ny E39.

- Torbjørn Klungland tok opp viktigheten av gode tilførselsveier helt vest i Vest-Agder og at veien som nå går fra Flikka til Gyland er helt ubrukelig som tilførselsvei. Den er ikke i nærheten av å holde den standard man kan forvente av en tilførselsvei til ny firefelts motorvei, forteller Saudland til Agder.

- Han pekte også på at Nye Veier skal bygge tilførselsveien i Mandal og at det samme derfor bør gjelde for Flekkefjord.

Øst og vest

- Vi sa også at Flekkefjord må ha et hensiktsmessig kryss både på østsiden og vestsiden, slik at man enkelt kan komme seg på ny E39 uansett hvilken retning man skal, sier Saudland.

- Tommy Skjervold lovet å ta med innspillet og vil snakke med Nye Veier AS om hvordan det kan løses. Han sa videre at han tror på en fornuftig løsning. Han sa også at Nye Veier AS ønsker mest mulig trafikk på den nye veien.

Politisk innblanding

- Mener du at Nye Veier bør pålegges å bygge en tunnel som koster en milliard kroner mer?

- Ja, jeg mener de skal bygge tilførselsvegen slik de også gjør andre steder som i Mandal, svarer Saudland

- Skulle ikke Nye Veier få bygge samfunnsmessig lønnsomme veier uten politisk innblanding?



- Det mener jeg ikke er riktig. Nye Veier AS har fått et mandat til å bygge firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Da kan man ikke velge bort delstrekninger, fremholder Saudland.

Enda mer bompenger?

Forslaget innebærer blant annet at det blir syv bompasseringer. Disse skal plasseres mellom hvert kryss fra Lyngdal til Ålgård med totalt 276 kroner i bompenger én vei for personbiler og 828 kroner én vei for tyngre kjøretøy. Personbiler kan med bombrikke få maks 20 prosent rabatt. Elbiler får 50 prosent rabatt. Det er ikke rabatt for tyngre kjøretøy, men tyngre kjøretøy som går på hydrogen eller batteri (nullutslippskjøretøy) får kjøre helt gratis.

- Hvor mye mer bompenger vil du godta for en dyr tilførselsvei?

- Jeg vil ikke ha bompenger. Bompengeforslaget er helt sprøtt! Bompengebelastningen er alt for høy. Fremskrittspartiets landsmøte vedtok nettopp etter forslag fra Carl I. Hagen å bruke oljepenger til å betale ned bompengene. Jeg stemte også for det forslaget og det ble vedtatt. Tidligere har jeg tatt til orde for at elbiler skal moderat avgiftsbelegges. Pengene det utgjør ville vært nok til å fjerne bompengene på alle landeveisstrekninger, mener Saudland.

- Så hva vil du stemme når denne bompengesaken om strekningen fra Lyngdal til Ålgård kommer til Stortinget til høsten?

- Jeg vet ikke hva saken til Stortinget inneholder enda, men Fremskrittspartiets standpunkt til bompenger er klart, svarer Saudland.

Nye Veier har imidlertid gjort det helt klart at uten likelydende bompengevedtak i kommunene, garanti fra fylkeskommunene og bompengevedtak i Stortinget vil det ikke bli noen ny firefelt E39.

Urealistisk

Carl I. Hagen sitt forslag om å bruke milliarder av kroner fra overskuddet til det norske oljefondet for å fjerne landets bomstasjoner ble imøtegått av partileder Siv Jensen som advarte eget parti mot å ha urealistiske forventninger til hva de kunne få gjennomslag for i regjeringen.

- Dette kan bare karakteriseres på en måte: Tidenes valgfleskbløff. Det er helt urealistisk, og det er økonomisk uansvarlig, særlig fra et parti som nå sitter med finansministeren, sa Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja til NTB

Heller ikke Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim levner Frp noen sjanser til å få gjennomslag for bompengevedtaket sitt, hverken i disse budsjettforhandlingene eller i framtidige budsjettforhandlinger.

- Frps partiledelse har helt rett i at dette vil bli krevende for dem, sa Asheim til NTB.