Kjøper tilbake boligtomt

Kvinesdal kommune vil kjøpe tilbake boligtomter på Øvre Egeland.

Publisert: 10.05.2019 kl 00:00

Kommunen solgte to boligtomter på Øvre Egeland i 2016, disse to tomtene ble sammenføyet til en. Det ble stilt krav om at tomten måtte bebygges innen to år og hvis tomten ikke ble bebygd, kunne kommunen kjøpe denne tilbake for samme pris. Kommunen har nå fått henvendelse fra en interessent som ønske å kjøpe den en av de to tomtene og har derfor behov for å kjøpe tilbake tomten som ble solgt.

- Tomtene på Øvre Egeland har ligget ut for salg siden 20. april 2015 og i denne perioden er tomt 24 og tomt 25 solgt, men dette har ikke ført til noe bygging i det nye boligfeltet. Når det nå kommer noen som er interessert i å kjøpe boligtomt i dette byggefeltet, er det rådmannen sin vurdering at en bør benytte seg av klausulen som er gitt i skjøte på eiendom og kjøpe tilbake denne tomten og dele den i to, slik det var i opprinnelig plan, heter det i rådmannens innstilling.

Saken skal behandles i formannskapet neste uke.

Boligen vil koste 1,5 millioner kroner.