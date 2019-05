Se video: Skikkelig salutt for 17. mai

Klokken seks fra Olsbys utsikt i Flekkefjord lød det en kraftig saluttsalve som start på nasjonaldagen.

Publisert: 17.05.2019 kl 06:35

Flekkefjord Borgerlige Artillerie Corps var på plass på Olsbys utsikt med tre mann for å gi folk i Flekkefjord en pangstart på dagen.

– Vi har forberedt seks svart-krutt-pakker for skyting nå og 9 til barnetogets start klokken halv ti, forteller de salutterende til Agder.

– Pakkene inneholder 250 gr. krutt og 150 gr hvetemel. Melet har vi i for å få skikkelig smell. Når vi er ferdig med morgensalutten blir det en kaffepause for neste runde.

– Kanonen er en kopi av en av de originale kanonene som stod på Sigbjørnsens holme på andre siden av Grønnes som vi har fått støpt i Mandal.

Flekkefjord Musikkorps startet sin revelje i byens gater med Flekkefjord Sangforening masjerende bak til minnestøtten der Elise Refvem holder appell.

Salutt

Salutt er en æresbevisning ved avfyring av løse kanonskudd fra orlogsskip eller festning. Etter internasjonal skikk er et orlogsskip saluttpliktig når det fører minst fire kanoner. Overgang til missilvåpen og færre, mer hurtigskytende kanoner har medført at dette fravikes. I forbindelse med flåtebesøk angis det i den offisielle ordre om fartøyet er saluttpliktig, og saluttkanoner monteres om bord. Forsvarsdepartementet bestemmer hvilke orlogsstasjoner, festninger og fort som er saluttpliktige, og salutt avgis vanligvis fra spesielt saluttbatteri.

Internasjonal praksis har detaljerte regler for antall saluttskudd, fra 21 for statsoverhode, kongelig person, nasjonalflagg og nasjonale høytidsdager til sju skudd for en konsul. For viktige begivenheter i kongehuset gis dobbelt kongesalutt med to ganger 21 skudd og 1 minutts opphold mellom seriene, ved dødsfall i kongehuset gis sørgesalutt med 21 skudd. I USA avgis der hver 4. juli kl. 1200 nasjonal salutt med ett skudd for hver stat. Det er 5 sekunder mellom skuddene i salutt, og 30 sekunder mellom skuddene i sørgesalutt. Flaggsalutt avgitt av utenlandsk orlogsskip besvares omgående. Kanonsalutt avgis ikke mellom solnedgang og soloppgang; det vil i praksis si at salutt ikke avgis mellom flagghal og flaggheis.