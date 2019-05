Talte om andre verdier enn å være best, flinkest og penest

Noen faller utenfor. Dette gir ikke mening. Var dette verdier våre forfedre kjempet for? Å være best, flinkest og penest?

Publisert: 17.05.2019 kl 08:58

Også i år samlet appellen ved minnestøtten i Flekkefjord mye folk.

Flekkejord Sangforening åpnet med «Gud signe Noregs land» før Flekkefjord Musikkorps spilte «Til dei som falt». Dagens appell var ved Elise Refvem (19) som er russ på Flekkefjord videregående skole.

Harmony Singers sang «Fagert er landet» før samlingen ble avsluttet med allsang av «Gud signe vårt dyre fedreland» og flaggheis av speidere fra KFUM/KFUK til trompettoner fra Flekkefjord Gutte- og Pikekorps.

Flott appell

Her kan du lese hele den flotte appellen til Elise Refvem (19):

Kjære alle sammen, gratulere med dagen !

I dag feirer vi 17. mai 2019, og her står jeg, Elise, 19 år og russ og lurer fortsatt på hva som står på denne minnestøtta og de andre minnestøttene rundt i Flekkefjord kommune. Jeg har selv gått eller kjørt forbi denne minnesteinen flere ganger i uken de siste 15 årene. Jeg har aldri sett ordentlig hva som er på minnestøtta.

Selv om jeg er ung og har levd hele livet mitt uten store problemer, vet jeg veldig godt hva de har kjempet for. De har kjempet og ofret livene sine for frihet, likhet og fred

I Norge sier vi at det er typisk norsk å være god. En tidligere statsminister i Norge sa dette. Dette var sikkert godt ment for 20-30 år siden.

Jeg og min generasjon tilhører generasjon prestasjon, men mange av oss føler i dag at vi ikke er gode nok og at vi ikke presterer godt nok. Vi opplever bare stress og press om å bli best, flinkest og penest.

Noen faller utenfor. Dette gir ikke mening.

Var dette verdier våre forfedre kjempet for? Å være best, flinkest og penest? Var det dette de mente med frihet og likhet når landet vårt ble tatt av nazistene?

Jeg tror vi har mistet fokus. Vår frihet må vi bruke slik at andre kan få frihet. Vår fred må vi hjelpe andre til å få. Vi må stå sammen og gjøre hverandre sterke.

Hvis ikke noen hadde sloss, kjempet og dødd for friheten, freden og likheten, hadde det ikke vært like naturlig å tenke på andre og min neste, for det er ikke det nazismen står for.

Jeg har vært aktiv fotballspiller fram til i vår. Karrierehøydepunktet var kanskje når vi spilte mot Liverpool i kvartfinalen i A-sluttspillet på Danacup. Jeg hadde aldri kommet hit uten laget. Samholdet gjorde oss sterke. Gjorde du noe godt på banen, fikk du skryt, hvis du gjorde en tabbe, var det ikke bare din feil, men laget. På en god dag gjorde vi hverandre gode, for vi sto sammen.

I samfunnet vårt er fred, frihet og likhet verdier som gjør at vi kan gjøre hverandre gode, som gjør at du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Kanskje det viktigste i livet mitt er vennene mine. Det at vi kan møtes når vi vil, vi kan snakke om akkurat det vi vil og diskutere akkurat det mi vil. Vi har lover som beskytter oss som gjør at vi får lov til å være oss selv. Vi har ytringsfrihet som gjør at vi kan si det vi vil. Dette er verdier våre forfedre har kjempet frem. Gitt sitt liv og sin tid for at vi kunne få det.

Jeg tilhører også en menighet. I Norge får vi også tro det vi vil uavhengig om du er jøde, kristen, muslim, buddhist, hindu eller humanetiker.

17. mai er grunnlovsdagen. Grunnloven beskytter oss, den verner oss og gir oss trygghet. Men ikke en gang grunnloven er typisk norsk. Den bygger på den amerikanske og franske grunnloven. Heller ikke på dette punktet hadde vi ikke greid oss uten felleskapet med andre sine ideer og tanker og andre sin kamp.

Jeg er 19 år og russ, men selv om det ikke ser sånn ut, så er jeg et "tidsvitne", for jeg har sett hva totalitære regimer gjør med mennesker. Jeg har vært på Arkivet i Kr.sand, jeg har vært i Sachsenhausen utenfor Berlin, jeg har vært i Auschwitz-Birkenau syd i Polen og jeg har vært i Stasifengselet i Berlin. Hvis ikke de menneskene som står nevnt på denne minnetavlen hadde kjempet, slos og ofret livene sine, kunne vi i dag ha risikert og ende opp i fengsler og leirer som dette.

Vi er så heldige at vi får leve i et fritt og fredfylt land. Denne friheten og freden er skjør og lett knuselig.

Vi trenger ikke å være perfekte og best for å sloss for dette, til og med en ung jente på 19år kan forsvare friheten og freden vår. Det kan du også.

Gratulerer med dagen!