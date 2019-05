Krever ny løsning for farlig båtopptrekk

Krapp sving og bratt stigning har gjort skade på både biler og båter på Tonstad. Båtforeningen krever nå en løsning.

Publisert: 13.05.2019 kl 00:00

Båtopptrekket i Tonstadstranda har i alle år skapt hodebry for småbåtfolket. Siden 2012 har Tonstad båtforening jobbet for en ny løsning uten å lykkes. Båtopptrekket er bratt (ca. 22 prosent stigning), og bilførerne mister hengeren av syne når de rygger over kanten. Anbefalt helling er rundt 10 prosent.

Det skal også være vanskelig å komme opp bakken med henger og båt. En krapp sving og kant i overgangen mellom asfalt og betong har ført til at mange har opplevd å få skader på bil eller båt i forbindelse med utsetting og opptrekk.

Fare for liv

Båtforeningen rapporterer om flere tilfeller der båten har falt av tilhengeren på vei ned. På vei over den krappe kanten mellom asfalt og betong kan undersiden på lave biler ta nedi. Også nesehjulet på hengeren kan ta nedi, slik at hengeren spretter av.Sommeren 2016 holdt det på å gå riktig galt, da både henger og bil havnet i vannet. Heldigvis kom sjåføren seg ut av bilen i tide.

Aadne Lindø i Tonstad Båtforening beskriver det som et mirakel at det ikke har vært personskader eller drukningsulykker ved opptrekket.

«Om det hadde vært fastbundet barn i bilen da dette skjedde, tør jeg ikke tenke på utfallet. Det kan nok i mange tilfeller være menneskelige feil ved utsetting av båt, men disse uhellene hadde mest sannsynlig vært unngått om båtopptrekket ikke hadde vært så bratt,» skriver Lindø i et brev til kommunen.

ØNSKER EKSPROPIERING: Båtforeningen mener at den eneste måten å få et funksjonelt båtopptrekk på, er ved å snu opptrekket 45 grader og legge det delvis på naboeiendommen. Grunneier har ikke vært positiv til å avstå grunn, og foreningen ber derfor om at kommunen eksproprierer nødvendig areal.

Grunneier på naboeiendommen, Tor Audun Tonstad, ønsker å bevare det resterende strandarealet fra Strandbakken til båtopptrekket uten inngrep, da dette er den siste strekningen langs Tonstadstranda som er noenlunde intakt. Han har også tidligere kjempet for å bevare strandsonen, og fikk i 2004 flyttet planlagt turvei til båthavnen lenger opp på stranda for å unngå erosjon og bevare strandsonen.

- Inngrep i strandsona bør legges frem for Fylkesmannens miljøavdeling for å få en faglig og upartisk vurdering av inngrep i strandsonen, innvender Tonstad.

Sira-kvinas ansvar

Tor Audun Tonstad understreker at det er Sira-Kvina kraftselskap sitt ansvar å drifte og vedlikeholde båtopptrekk ved Sirdalsvannet, ikke kommunens. Han mener også at det er fullt mulig å anlegge et nytt båtopptrekk på selskapets eiendom, og at det bør vurderes andre tekniske løsninger eller plasseringer. Sira-Kvina peker på at kraftselskapet er svært opptatt av å utbedre forholdene ved båtopptrekket. I utgangspunktet er det innstilt på å gjennomføre tiltak på sin eiendom, men selskapet er postivt til å bygge ut alternativet som strekker seg over i naboeiendommen dersom kommunen får til en avtale med grunneier.

GÅR I FORHANDLINGER: Rådmannens innstilling til formannskapet før helgen var at man gikk for en løsning som ikke berørte Tor Audun Tonstads eiendom. Saken var ikke tilstrekkelig kartlagt med tanke på å ekspropriere eiendom. Dessuten var det uvisst om Sira-Kvina ville bidra økonomisk ved en avtale med grunneier.

Varaordører Egil Netland (KrF) mente det beste og sikreste alternativet ville være en løsning som strakk seg over i naboeiendommen.

- Å rygge i en 90 graders sving byr på utfordringer for alle og enhver, hevdet varaordføreren.

Han møtte gehør for dette, og formannskapet ga ordfører fullmakt til å gå i forhandlinger med grunneier for å finne en løsning, eventuelt vurdere rettslige skritt for å realisere en slik løsning.