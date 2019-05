Lager protestmarsj mot «monster-møller»

Søndag blir det protestmarsj fra Itand mot den planlagte vindmølleparken på Skorveheia i Flekkefjord.

Publisert: 08.05.2019 kl 00:00

Som friluftsfolk reagerer Jostein Urstad og Frode M. Tesaker på planene om ekstra store vindmøller som blir synlige fra sentrale deler av Flekkefjord.

- Dette går fra å være en perle til å bli et vanvittig stort industriområde, sier de engasjerte flekkefjordsmennene.

De går nå i bresjen for protestmarsj for å markere motstand mot de varslede inngrepene i naturen.

Stor interesse

På Facebook har 237 personer varslet at de skal - eller er interessert i å delta i protestmarsjen. Den går fra Itland og ut til Kjørsfjell. Flekkefjord Fjordservice ved Andreas Lindhom og Rune Vatland sponser fiskesuppe til 200 personer. Folk oppfordres til å stille med hele familien.- Dette må Flekkefjords politikere ta stilling til. Nå har politikerne en unik mulighet til å kunne se på saken på nytt med de ødeleggelsene som vindmøllepark innebærer og bli enige på tvers av partigrensene. Tidligere partigrenser bør stå sammen i et unisont nei, sier Frode M. Tesaker og Jostein Urstad.

De viser til at det er kommet ny søknad fra vindmølleparken på å øke effekt og mastehøyde. Nå ønsker Norsk Vind Energi å sette opp 185 til 230 meter høye møller, i motsetning til de opprinnelige cirka 130 til 155 meter. De er inne med endringssøknad til Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) som også kan komme til politisk behandling. Bygging av Skorveheia vindmøllekraftverk fikk støtte av bystyret i Flekkefjord allerede i 2008, men nå kan det altså bli en ny runde.

Store inngrep

- Jeg er ivrig friluftsmann og bruker alle deler av naturen, både hav og hei. I 2008 var jeg nesten positiv til vindmøller, i likhet med de aller fleste. Men senere har jeg sett Tonstad vindmøllepark, og sett hvor enorme naturinngrep som er gjort. Det kan ikke veie opp for det grønne skiftet, sier Urstad.Vindmøllemotstanderne understreker at det er viktig at folk ikke henger seg opp i hva som er sagt og gjort tidligere. De mener det er de ureversible naturinngrepene og konsekvenser for bruk og ferdsel i området som nå er viktig å få frem.

- Det grønne skiftet må ha flere tanker i hodet på en gang. Du kan nesten fleipe med det og si det Grå skiftet, for det blir så mye grus og betong. Det går ikke an å gjøre slike inngrep i naturen, og så i etterkant føre det tilbake til det opprinnelige. Det går ikke å bygge opp igjen fjell.

Dominerende

Konsekvenser for rovfugletrekket er et annet kjent element som politikerne må ta stilling til. - Det går et rovfugltrekk gjennom traseen. Erfaringer fra vindmølleparken på Smøla viser at rovfugl har fått store skader i møllene der, fremholder Urstad.

- Nå har det kommet fakta på bordet. Nå ser vi effekten av turbinene. Det blir en rekke med fugledrepere, og det forringer opplevelsen av det flotteste vi har i Flekkefjord. Landskapsverneområdet Hidraheiene, det er FOTs indrefilet. Hvordan kan denne satsningen samsvare med det? Dette er satsningsområde for Fylkesmannen, turistnæringen og kommunen for øvrig. Nå får de en dominerende vindmøllepark som nærmeste nabo.

Skatten halveres

Turisme er en satsning for Flekkefjord by, og stedet har en fantastisk skjærgård.- Hvor sjarmerende er det med vindmøller i innseilingen? påpeker Tesaker, og stiller spørsmål ved hvor mye lyd og støy det blir for naturopplevelse og dyreliv som konsekvens av vindmøllene.

Heller ikke den økonomisk gulroten for Flekkefjord kommune overbeviser vindmøllemotstanderne.

- Det er skatteinntekter som er gulrot for Flekkefjord kommune, men dette er ikke konstant. Eiendomsskatten halveres etter ti år og forsvinner etter 20 år. Det er snakk om knapper og glansbilder. Grunnvilkåret for å innvilge konsesjonssøknaden er at naturen skal tilbakeføres til opprinnelig stand. Men det står ingen plass i konsesjonssøknaden fra vindmølleparken hvem som skal ta regningen for det.

Urstad stiller spørsmål ved om det er Flekkefjord kommune og grunneier som må ta kostnadene, ettersom det er de som har tillatt møllene i første omgang.

- Det er det ingen som har tenkt på, påpeker han.

- Om 25 år kan vi kanskje gå forbi den teknologien. Da er kanskje vindmøller helt uaktuelt. Men da har vi allerede rasert naturen.