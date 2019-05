Lakse-besøk bare etter avtale!

Besøkssenteret i Rafoss, der man skal kunne studere laks og kraftproduksjon på nært hold, blir bare åpent for avtalte besøk.

LAKSETRAPP: Laksetrappen i Rafoss kraftverk utformes med vertikale spalter i nedre del før den går inn i en kulvert under adkomstvei til kraftstasjonen og går videre i en tradisjonell kulptrapp gjennom et lakseobservatorium og oppover i tunell. Prinsippskisse: NORCONSULT

I forbindelse med utbygging av kraftstasjon i Rafoss har Kvinesdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap presentert planer om en av regionens flotteste laksetrapper der man skal kunne få et besøkssenter som skal gi et løft for bygda.

Det viser seg imidlertid at det ikke legges opp til at turister og besøkende kan stikke innom et senter med faste åpningstider. Besøkssenteret kommer til å være avlåst og utilgjengelig det meste av tiden.

Låst

- Det er riktig at besøkssenteret vil være låst på generell basis. Det er flere grunner til det. Slik vi oppfatter det er det ikke et lokalt ønske i Rafoss om et åpent senter. Dette går mest på trafikkbelastning inn i grenda, men også på aktuelle driftsmodeller, opplyser fagleder Per Øyvind Grimsby for vassdragsmiljø i Sira-Kvina til Agder.

- Slik det er lagt opp vil anlegget være svært godt tilpasset til å kunne ta imot grupper og skoleklasser. Disse må ha ledsagelse fra Sira-Kvina eller kursede dedikerte ledsagere. Det legges også opp slik at det er store vindu inn mot kraftverkshall slik at en vil kunne se kraftverk i drift ved besøk av laksetrapp. Slik sett gir dette en unik mulighet til å kunne formidle både vannkraft og vassdragsmiljø på en plass.

Overvåking

Grimsby forklarer at besøkssenteret skal bygges med selvbetjente touchskjermer og rom med stort vindu inn i laksetrapp.

- Det er også mulig å stenge trapp i observatorium for å samle opp laks over kortere perioder. Kommunen har også hatt ønsker om å kunne presentere film fra laksepasseringer i forhold til deres planer på Liknes om «The Landings». Det har vi tatt hensyn til i våre detaljplaner. Observatoriet bygges også med fullt utstyrt rom for overvåking av laksevandringen og mulighet for å kunne ta ut oppvandrende laks i forskningsøyemed, forteller Grimsby.

Attraksjon

Grimsby understreker at Sira-Kvina har en tett dialog med kommunen om hvordan man skal følge opp utbyggingsavtalen om at «Besøkssenteret skal bli en attraksjon for området og gi en mulighet for lokal næringsutvikling i området».

- Vi mener besøkssenter med laksetrapp i kombinasjon med tursti mellom Rafoss og Stegemoen vil være en betydelig attraksjon i Kvinesdal. Vi tror et besøkssenter i kombinasjon med ny lakseførende strekning med en doblet produksjonstrekning for laks og sjøaure representerer et betydelig potensial for næringsutvikling. Vi tror også anlegget med kraftverk i kombinasjon med laksetrapp vil være en fantastisk mulighet for kunnskapsformidling og ikke minst en kilde til undervisning på alle nivå. Det vil kunne være svært verdifullt for hele regionen, fremholder Grimsby.

Bom?

- Er det riktig at den siste delen av veien inn til kraftstasjonen skal stenges med låst bom, ca. 300 meter fra selve kraftstasjonen?

- Det er kommet ønske fra grunneierne på Rahommen om at veien inn til kraftstasjon og laksetrapp skal være stengt med bom. Endelig avgjørelse er ikke besluttet angående dette. Det blir det Kvinesdal kommune som avgjør basert på ønske for tilrettelegging og grunneiers ønske om å unngå trafikk gjennom gårdstunet. Dersom det blir bom vil nøkkel være tilgjengelig ved behov og etter avtale, opplyser prosjektutvikler Kaspar Vereide i Sira-Kvina til Agder.

Starter i sommer

- Hvor mange besøkende biler vil det være plass til om gangen?

- Det skal lages fem parkeringsplasser utenfor laksetrappa, svarer Vereide.

- Hva er status for utbyggingen pr. nå?

- Status i prosjektet er at man har hatt prosjektet ute på forespørsel og har mottatt tilbud fra flere leverandører. Basert på disse tilbudene skal eierne til Sira-Kvina avgjøre endelig investeringsbeslutning nå til sommeren. Dersom det blir positiv investeringsbeslutning planlegger man å starte byggearbeidene på sensommeren.